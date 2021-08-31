12 минут назад
Липецкая вечЁрка: «черный список» дорожников, надежды на новые трамваи и прощай лето
Сегодня, 31 августа, стало известно, что фирму «Строймастер», которая сорвала сроки дорожных ремонтов, занесли в «черный список», председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов рассказал о планах по строительству трамвайных путей и покупке новых вагонов, а липчане делятся в соцсетях летними фотографиями.
В мэрии пообещали, что все недоделанные объекты сдадут осенью. Улицу Зегеля и площадь у Центра культуры, скорее всего, со штрафными санкциями доделает «Строймастер», а на другие объекты собираются объявить новый конкурс. Любопытно, кто согласиться в столь короткие сроки исправлять чужие косяки?
— К середине октября ничего готово не будет. Давайте поспорим на шоколадку, — предложил Неравнодушный горожанин.
А вот в Грязях все идет по плану. Завтра утром в этом городе собираются открыть отремонтированный мост (работы на нем продолжатся). Глава района Владимир Рощупкин пообещал лично проехать по мосту, чтобы убедиться в его безопасности.
В Ельце же мост через реку Быстрая Сосна к Дню города, который отпразднуют в ближайшие выходные (для этого даже в несли поправки в ковидное постановление), не откроют. Мэр Ельца Евгений Боровских заявил, что из-за дождей рабочие немного задержались, поэтому решили не торопиться, а сделать все качественно. Кстати, по контракту, время еще есть.
В Липецке планируют построить 5,2 километра трамвайных путей. Это, можно сказать, сенсационное сообщение прозвучало сегодня на сессии горсовета. Председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов сообщил депутатам, что в правительство уже направлена заявка с просьбой о софинансировании строительства линий в новых микрорайонах Липецка и покупке вагонов.
— Даёшь трамвай, плавно переходящий в метро. В Коровино от улицы Речной до проспекта Победы построить фуникулёр, иначе жильцы улицы Будённого так и будут за булкой два километра пешком топать, — написал Пессимист.
— Трамваи надо обновлять и открывать новые маршруты. Это самый перспективный и экологичный транспорт у которого нет пробок, — поддержал Читатель.
Кстати, не так Проект и давно в Липецке планировался грандиозный проект по обновлению парка общественного транспорта, дорожного полотна и контактной сети (тогда еще были «живы» троллейбусы). Проект собирались реализовать на деньги Всемирного банка при поддержке министерства транспорта. Но не сложилось.
А сегодня мэр Евгения Уваркина потребовала провести ревизию всех зеленых насаждений Липецка. Мэрия готовит новую концепцию озеленения города. Площадь Липецка, кстати, увеличилась на 184 гектара за счет земель Бутырского сельсовета Грязинского района.
Сегодня последний день лета. Липчане пытаются сохранить ощущения тепла, отдыха и беззаботности в фотографиях, которые выкладывают в соцсетях.
Завтра 1 сентября — День знаний, GOROD48 спросил у липчан: « Чему бы вы хотели научиться?» У взрослых неожиданные желания. Они хотят научится говорить так, чтобы их понимали, владеть иностранными языками и любить.
С погодой завтра не очень повезет, синоптики прогнозируют дождь. Не забудьте взять зонтик на торжественные школьные линейки. Днем воздух прогреется от +22 до +27 градусов.