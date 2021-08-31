Липецкая вечЁрка: «черный список» дорожников, надежды на новые трамваи и прощай лето

Сегодня, 31 августа, стало известно, что фирму «Строймастер», которая сорвала сроки дорожных ремонтов, занесли в «черный список», председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов рассказал о планах по строительству трамвайных путей и покупке новых вагонов, а липчане делятся в соцсетях летними фотографиями.