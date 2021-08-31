Михаил Тарасенко: «Развитие сельских территорий требует комплексного подхода и внимания властей всех уровней»

Жители Измалковского района обсудили с депутатом Госдумы и главой района Владимиром Иванниковым, как сделать жизнь в деревнях и селах более привлекательной и показали конкретные примеры успешных местных производств.

Создание новых рабочих мест, рост заработной платы, повышение комфортности общественных пространств – главные темы встречи. Ее участники -сотрудники сельхозпредприятий и первый заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ Михаил Тарасенко.Как именно развивать село обсуждали на конкретных примерах. Плодопитомник «Ярус» в деревне Барановка занимает 150 гектаров, на которых выращивают саженцы парковых и плодовых деревьев, цветы, кустарники, хвойные деревья.«Организация труда, применение современных технологий и техники производят впечатление, - рассказал Михаил Тарасенко. – При этом главное – отношение людей к своей работе, ощущение ее значимости. 75% всего, что выращивается в этом питомнике в Измалковском районе – отечественные сорта. В очередной раз возникает чувство гордости за Липецкую область».В деревне Казаковка Михаил Тарасенко познакомился с работой молочно-товарного комплекса ООО «Согласие».«При поголовье без малого 2,5 тысячи коров, получаем до 50 тонн молока в сутки», - рассказал гендиректор предприятия Илья Зверев.Следующая встреча с районным активом и врачами Измалковской районной больницы. Большая часть вопросов – о принципах оплаты труда в бюджетной сфере, которые, согласился Михаил Тарасенко, в ближайшее время должна быть пересмотрена в контексте увеличения окладной, гарантированной части.«Чтобы остановить отток людей из сельской местности, предстоит сделать еще многое, при этом Измалковский район производит благополучное впечатление, - резюмировал итоги общения с сельчанами Михаил Тарасенко. - Сельский труженик – это важная миссия, которой нужно и можно гордиться. Развитие сельских территорий требует комплексного подхода и внимания властей всех уровней».