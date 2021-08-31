Общество
47 минут назад
Липецкий ресторан уладил конфликт с заявившими об отравлении гостями
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Тем временем Управление Роспотребнадзора по Липецкой области продолжает расследование.
Напомним, накануне стало известно, что в Липецке на неделю закрылся ресторан «Рыбы бы». 21 августа заведения отмечало двухлетие со дня открытия и после этого в сети появился шквал жалоб — несколько гостей почувствовали себя плохо, рассказывая о симптомах пищевого отравления. В результате администрация ресторана решила закрыть заведение на санитарную обработку.
- В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией мы хотим провести тщательную обработку и дезинфекцию всех поверхностей в заведении и на кухне, - отметили в ресторане.
- Специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области ведётся расследование в ресторане «Рыбы бы», - сообщили сегодня GOROD48 в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.
Тем временем сегодня администрация ресторана сообщила GOROD48, что конфликт с посетителями уже улажен.
- 21 августа было проведено мероприятие в честь празднования второго дня рождения «Рыбы бы», и через несколько дней мы получили жалобы от одной компании, но стало ли причиной недомогания посещение именно нашего ресторана документально установлено не было, - сообщил GOROD48 представитель ресторана «Рыбы бы» Антон Лукин. - Для нас это стало полнейшей неожиданностью, так как мы сами являемся постоянными посетителями ресторана, так ещё и ужинали в этот же вечер. Администрация в свою очередь оперативно связалась с гостями, предложила помощь. Сейчас ситуация полностью исчерпана, никаких претензий гости не имеют. Также нами было принято решение закрыть ресторан по собственной инициативе на срок 7 дней для проведения скрупулёзной проверки и поэтапной дезинфекции помещения. Мы готовы понести убытки, но для нас на первом месте всегда стоит здоровье и комфорт наших посетителей.
В ресторане добавили, что часть продуктов, находящихся на кухне, отправлена на независимую экспертизу, остальная — утилизирована.
- Хотим заверить, что мы сделаем все возможное для установления всех факторов этого происшествия, - отметил Антон Лукин.
Уже вчера в редакцию стали поступать сообщения и от тех, кто ранее жаловался на недомогание. Липчане подтвердили тот факт, что конфликт с ними начали улаживать.
- В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией мы хотим провести тщательную обработку и дезинфекцию всех поверхностей в заведении и на кухне, - отметили в ресторане.
- Специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области ведётся расследование в ресторане «Рыбы бы», - сообщили сегодня GOROD48 в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.
Тем временем сегодня администрация ресторана сообщила GOROD48, что конфликт с посетителями уже улажен.
- 21 августа было проведено мероприятие в честь празднования второго дня рождения «Рыбы бы», и через несколько дней мы получили жалобы от одной компании, но стало ли причиной недомогания посещение именно нашего ресторана документально установлено не было, - сообщил GOROD48 представитель ресторана «Рыбы бы» Антон Лукин. - Для нас это стало полнейшей неожиданностью, так как мы сами являемся постоянными посетителями ресторана, так ещё и ужинали в этот же вечер. Администрация в свою очередь оперативно связалась с гостями, предложила помощь. Сейчас ситуация полностью исчерпана, никаких претензий гости не имеют. Также нами было принято решение закрыть ресторан по собственной инициативе на срок 7 дней для проведения скрупулёзной проверки и поэтапной дезинфекции помещения. Мы готовы понести убытки, но для нас на первом месте всегда стоит здоровье и комфорт наших посетителей.
В ресторане добавили, что часть продуктов, находящихся на кухне, отправлена на независимую экспертизу, остальная — утилизирована.
- Хотим заверить, что мы сделаем все возможное для установления всех факторов этого происшествия, - отметил Антон Лукин.
Уже вчера в редакцию стали поступать сообщения и от тех, кто ранее жаловался на недомогание. Липчане подтвердили тот факт, что конфликт с ними начали улаживать.
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Любитель хорошо пожрать
ФастФуд
Суровый липчанин
"...остальное утилизировали..."
С нетерпением ждём
Сомневаюсь что ты там вообще когда либо был!
Александр
Всё Путем
Молодцы буржуи !