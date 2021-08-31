Общество

47 минут назад

Липецкий ресторан уладил конфликт с заявившими об отравлении гостями

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#отравление #ресторан
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Липецкий ресторан уладил конфликт с заявившими об отравлении гостями

Тем временем Управление Роспотребнадзора по Липецкой области продолжает расследование.

Напомним, накануне стало известно, что в Липецке на неделю закрылся ресторан «Рыбы бы». 21 августа заведения отмечало двухлетие со дня открытия и после этого в сети появился шквал жалоб — несколько гостей почувствовали себя плохо, рассказывая о симптомах пищевого отравления. В результате администрация ресторана решила закрыть заведение на санитарную обработку.

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией мы хотим провести тщательную обработку и дезинфекцию всех поверхностей в заведении и на кухне, - отметили в ресторане.

- Специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области ведётся расследование в ресторане «Рыбы бы», - сообщили сегодня GOROD48 в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.

Тем временем сегодня администрация ресторана сообщила GOROD48, что конфликт с посетителями уже улажен.

- 21 августа было проведено мероприятие в честь празднования второго дня рождения «Рыбы бы», и через несколько дней мы получили жалобы от одной компании, но стало ли причиной недомогания посещение именно нашего ресторана документально установлено не было, - сообщил GOROD48 представитель ресторана «Рыбы бы» Антон Лукин. - Для нас это стало полнейшей неожиданностью, так как мы сами являемся постоянными посетителями ресторана, так ещё и ужинали в этот же вечер. Администрация в свою очередь оперативно связалась с гостями, предложила помощь. Сейчас ситуация полностью исчерпана, никаких претензий гости не имеют. Также нами было принято решение закрыть ресторан по собственной инициативе на срок 7 дней для проведения скрупулёзной проверки и поэтапной дезинфекции помещения. Мы готовы понести убытки, но для нас на первом месте всегда стоит здоровье и комфорт наших посетителей.

В ресторане добавили, что часть продуктов, находящихся на кухне, отправлена на независимую экспертизу, остальная — утилизирована.

- Хотим заверить, что мы сделаем все возможное для установления всех факторов этого происшествия, - отметил Антон Лукин.

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Уже вчера в редакцию стали поступать сообщения и от тех, кто ранее жаловался на недомогание. Липчане подтвердили тот факт, что конфликт с ними начали улаживать.
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#отравление #ресторан
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Комментарии (10)

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5 минут назад
Александр, коллега по работе тоже траванулась (28 или 29), так что получается то был не единичный случай 21-го. Первый раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность. Хммм...
ответить

Любитель хорошо пожрать

12 минут назад
ФастФуд, а че тогда жрать то?!
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ФастФуд

16 минут назад
Не ешьте продукты из "Магнита" и "Пятёрочки", тогда и травиться не будете!!
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Суровый липчанин

18 минут назад
Люди, не надо ходить ни в какие рестораны. Пусть они разорятся, к едрени фени...
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"...остальное утилизировали..."

20 минут назад
Куда, в котлеты?
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С нетерпением ждём

26 минут назад
свежих полуфабрикатов рыбных в Русском Неводе.
ответить

Сомневаюсь что ты там вообще когда либо был!

35 минут назад
Всё Путем,
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Александр

37 минут назад
Добрый день! К сожалению история повторилась (((( Решили с родителями отпраздновать годовщину свадьбы, заказали столик 29.08 на 15.00 . Ночью родителям стало сильно плохо,температура 38.5, пищевое расстройство рвота (((((
ответить

Всё Путем

43 минуты назад
В эту шаверму больше ни ногой!
ответить

Молодцы буржуи !

44 минуты назад
Так держать !
ответить

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