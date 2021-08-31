В Липецк завезли грипп

Зарегистрированы первые два случая гриппа в этом году.

39,5% заболевших ОРВИ старше 15 лет, заболеваемость среди взрослых на 14% выше среднемноголетнего уровня, что связано с сохранением высокой заболеваемости COVID-19.







Среди детей показатели заболеваемости не превышают пороговых уровней, за исключением малышей до двух лет (на уровне расчетного порога). 62% всех случаев по области зарегистрировано в Липецке (2290 случаев ОРВИ и один случай гриппа).

За неделю лабораторно обследовано 335 человек. Помимо вирусов гриппа А/Н3N2 (две пробы), были выявлены вирусы парагриппа, бока- и риновирусы (по одной пробе).





Добавим, что в Липецкую область уже поступили первые партии вакцин против гриппа «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Согласно рекомендациям ВОЗ по составу противогриппозных вакцин на предстоящий сезон по гриппу для Северного полушария в состав трехвалентной противогриппозной вакцины «Совигрипп» включены штаммы вирусов гриппа: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019, а в состав четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» дополнительно включен штамм B/Phuket/3073/2013. Сделать прививку можно в государственных медицинских организациях по месту жительства, работы, учебы.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в Липецкой области за неделю с 23 по 29 августа было зарегистрировано 3705 случаев острых респираторных вирусных инфекций, из них два завозных случая гриппа А/Н3N2: грипп выявили у четырёхлетнего и восьмилетнего детей, вернувшихся с отдыха за пределами области.