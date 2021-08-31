Подрядчик заплатит неустойку за брошенные дефекты

Компания проигнорировала требование выполнить гарантийный ремонт.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск регионального управления капитального строительства к компании из Добринского района «ДСУ-1». Организация занималась строительством фельдшерско-акушерского пункта, но выполнила возложенные задачи некачественно.



Как указано в материалах суда, в сентябре 2019 года между областным казенным учреждением «Управление капитального строительства Липецкой области» и «ДСУ-1» был заключен государственный контракт на строительство ФАП в селе Ольховка Добринского района и последующее благоустройство участка вокруг. Цена контракта составила 4 150 922 рубля. ФАП сдали в декабре. Уже весной 2020 года выявили просадку плиточного и асфальтового покрытия и грунта. Заказчик и исполнитель договорились, что все будет исправлено к июню 2020 года, но подрядчик так и не устранил дефекты. Это стало основанием для обращения в суд.



Суд обязал ответчика исправить дефекты, а также выплатить неустойку 46 006 рублей за то, что подрядчик не выполнил работы в срок.

