1 сентября в Липецкой области дожди и до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов - пройдут кратковременные дожди. Температурный фон будет понижаться. Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 сентября - 20-21 градус тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 2 сентября – 15 градусов тепла, что в пределах нормы, 3 сентября – 11-12 градусов тепла, что на 4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 сентября в Липецкой области переменная облачность, ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от +12 до +17 градусов, днем будет от +22 до +27 градусов.



В Липецке переменная облачность, ночью и утром кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +14 до +16 градусов, днем будет от +24 до +26 градусов.



День 1 сентября стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 3 градуса тепла.