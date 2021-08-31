Общество
8 минут назад
Выставленный почти на 46,5 миллиона счёт за электроэнергию признали необоснованным
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С выставленным энергетикам счётом не согласилась компания «Липецк-Лада».
Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, в действиях сетевой компании ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» выявили нарушение, выразившееся в злоупотреблении доминирующим положением путем безосновательного составления акта безучетного потребления в отношении хозяйствующего субъекта.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого УФАС России, в антимонопольный орган обратилось АО «Липецк-Лада». Общество посчитало безосновательным выставленный энергетиками счёт, и в результате рассмотрения дела УФАС с ним согласилось.
- Антимонопольным органом рассмотрено дело по признакам нарушения ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», выразившегося в злоупотреблении доминирующим положением и ущемлении интересов хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской деятельности путем составления акта безучетного потребления в отсутствие на то законных оснований, с дальнейшим предъявлением его ресурсоснабжающей организации к зачету между сетевой организацией и гарантирующим поставщиком, - отметили в пресс-службе Липецкого УФАС России. - Обществом не был доказан факт вмешательства потребителя в работу прибора учета, учитывая целостность пломб, установленных самой сетевой организацией, поэтому определение завышенного объема безучетного потребления электроэнергии по указанному акту на сумму 46 468 002,4 рубля являлось необоснованным. ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», занимая доминирующее положение на рынке по передаче электрической энергии, совершило действия, направленные на укрепление своего финансового положения, с использованием методов, обеспеченных рыночной силой, которые могут нанести ущерб хозяйствующим субъектам. По результатам рассмотрения принято решение выдать предписание об устранении нарушения.
Напомним, ранее Липецкое УФАС отменило штраф, выставленный ООО «Елецкий агрокомплекс» электросетевой компанией ПАО «МРСК Центра – «Липецкэнерго» (теперь – «Россети Центр – «Липецкэнерго») за якобы безучетное потребление электроэнергии за два месяца в размере 480 тысяч рублей. Ведомство также признало действия МРСК (Россетей) злоупотреблением доминирующим положением для получения финансовых выгод с использованием запрещенных методов.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого УФАС России, в антимонопольный орган обратилось АО «Липецк-Лада». Общество посчитало безосновательным выставленный энергетиками счёт, и в результате рассмотрения дела УФАС с ним согласилось.
- Антимонопольным органом рассмотрено дело по признакам нарушения ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», выразившегося в злоупотреблении доминирующим положением и ущемлении интересов хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской деятельности путем составления акта безучетного потребления в отсутствие на то законных оснований, с дальнейшим предъявлением его ресурсоснабжающей организации к зачету между сетевой организацией и гарантирующим поставщиком, - отметили в пресс-службе Липецкого УФАС России. - Обществом не был доказан факт вмешательства потребителя в работу прибора учета, учитывая целостность пломб, установленных самой сетевой организацией, поэтому определение завышенного объема безучетного потребления электроэнергии по указанному акту на сумму 46 468 002,4 рубля являлось необоснованным. ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», занимая доминирующее положение на рынке по передаче электрической энергии, совершило действия, направленные на укрепление своего финансового положения, с использованием методов, обеспеченных рыночной силой, которые могут нанести ущерб хозяйствующим субъектам. По результатам рассмотрения принято решение выдать предписание об устранении нарушения.
Напомним, ранее Липецкое УФАС отменило штраф, выставленный ООО «Елецкий агрокомплекс» электросетевой компанией ПАО «МРСК Центра – «Липецкэнерго» (теперь – «Россети Центр – «Липецкэнерго») за якобы безучетное потребление электроэнергии за два месяца в размере 480 тысяч рублей. Ведомство также признало действия МРСК (Россетей) злоупотреблением доминирующим положением для получения финансовых выгод с использованием запрещенных методов.
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