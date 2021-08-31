Общество
53 минуты назад
Мэрия разрабатывает концепцию озеленения города
Евгения Уваркина дала команду инвентаризировать зеленые насаждения в городе.
Сегодня глава Липецка, как и обещала GOROD48 на прошлой неделе во время обхода обновленных объектов улично-дорожной сети города, еще раз побывала на проспекте Победы. В том самом месте общей неустроенности, которое вызвало ее негодование в минувшую пятницу.
Это место – у остановки общественного транспорта «Улица Юных натуралистов» на нечетной стороне проспекта. Тут стоит опутанный проводами столб, через который прокинуты кабели, подающие электроэнергию в разномастные киоски и павильоны у дома № 25. Рядом со столбом – раскопка энергетиков. Хорошо, что яма появилась не на месте тротуара, а рядом, на участке с газоном.
В прошлую пятницу глава Липецка дала своим подчиненным срок в несколько дней на поиск решения этих проблем. Выяснилось, что через столб запитаны и те киоски, которые принято называть нестационарными торговыми объектами. Так, тут на стопках кирпичей стоит тонар знаменитого липецкого предпринимателя Романа Раскопина (его имя мэру сообщила начальник городского управления потребительского рынка Ася Франценюк). Этот коммерсант опутал город сетью автолавок с продуктами питания неизвестного даже Роспотребнадзору происхождения, некоторые из лавок безучетно потребляют электроэнергию, запитавшись от жилых домов или от наружной сети городского освещения.
Евгения Уваркина дала указание Асе Франценюк немедленно избавиться и от тонара, и от уличного киоска сбора коммунальных платежей. Также глава Липецка посоветовала двум предпринимателям облагородить их торговые объекты. В частности, такой совет получил владелец киоска «Фруктовый рай».
– А почему бы этот фруктово-овощной киоск не разместить на месте пивнушки, которая должна быть снесена? – подбросил идею мэру депутат по этому округу Игорь Подзоров?
Речи идет о павильоне на другой стороне проспекта Победы, на его пересечении с улицей Юных Натуралистов.
– Нам надо разработать проект на демонтаж этого объекта капитального строительства…
Но глава Липецка не дала председателю департамента архитектуры и строительства мэрии Александру Пушилину уйти в бюрократические проволочки.
– У вас есть решение суда на снос здания? Есть? Вот и сносите! – велела Евгения Уваркина.
Тому самому столбу, который портит обновленный в прошлом году проспект Победы, осталось стоять две недели: к середине сентября его снесут. К этому времени должна быть засыпана и яма энергетиков. Ресурсоснабжающая организация должна восстановить газон на месте раскопки. А еще по поручению мэра, к которой обратились жители близлежащих домов, будет проверена аптека, расположенная в доме № 25: пожилые женщины считают, что в ней по ночам торгуют фанфуриками.
Переместившись к остановке «Кольцевая», глава Липецка обсудила с председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николаем Дергуновым и депутатом горсовета, директором МУП «Зеленхоз» Александром Кулаковым состояние зеленых насаждений на проспекте Победы. По мнению Евгении Уваркиной, зелени после реновации проспекта тут явно недостаточно. К тому же знойное лето выжгло почти всю траву, посеянную подрядчиком на газонах.
Мэр дала указание директору «Зеленхоза» к концу этой недели предоставить ей смету восстановления озеленения проспекта Победы, а председателю департамента дорожного хозяйства и благоустройства – предъявить концепцию озеленения города.
– Все те деревья, которые высаживают подрядчики на объектах благоустройства или дорожных работ нужно передать на баланс управления главного смотрителя Липецка. Нам надо проинвентаризировать все зеленые насаждения в городе…
– И те деревья, которые посажены на субботниках! – бросил реплику Александр Кулаков (до этого корреспондент GOROD48 поделился неприятным фактом гибели всех деревьев, посаженных весной общественниками у рынка «Европейский» на улицах Свиридова и Стаханова).
… – и их тоже надо заактировать, – закончила свою мысль Евгения Уваркина.
Это место – у остановки общественного транспорта «Улица Юных натуралистов» на нечетной стороне проспекта. Тут стоит опутанный проводами столб, через который прокинуты кабели, подающие электроэнергию в разномастные киоски и павильоны у дома № 25. Рядом со столбом – раскопка энергетиков. Хорошо, что яма появилась не на месте тротуара, а рядом, на участке с газоном.
В прошлую пятницу глава Липецка дала своим подчиненным срок в несколько дней на поиск решения этих проблем. Выяснилось, что через столб запитаны и те киоски, которые принято называть нестационарными торговыми объектами. Так, тут на стопках кирпичей стоит тонар знаменитого липецкого предпринимателя Романа Раскопина (его имя мэру сообщила начальник городского управления потребительского рынка Ася Франценюк). Этот коммерсант опутал город сетью автолавок с продуктами питания неизвестного даже Роспотребнадзору происхождения, некоторые из лавок безучетно потребляют электроэнергию, запитавшись от жилых домов или от наружной сети городского освещения.
Евгения Уваркина дала указание Асе Франценюк немедленно избавиться и от тонара, и от уличного киоска сбора коммунальных платежей. Также глава Липецка посоветовала двум предпринимателям облагородить их торговые объекты. В частности, такой совет получил владелец киоска «Фруктовый рай».
– А почему бы этот фруктово-овощной киоск не разместить на месте пивнушки, которая должна быть снесена? – подбросил идею мэру депутат по этому округу Игорь Подзоров?
Речи идет о павильоне на другой стороне проспекта Победы, на его пересечении с улицей Юных Натуралистов.
– Нам надо разработать проект на демонтаж этого объекта капитального строительства…
Но глава Липецка не дала председателю департамента архитектуры и строительства мэрии Александру Пушилину уйти в бюрократические проволочки.
– У вас есть решение суда на снос здания? Есть? Вот и сносите! – велела Евгения Уваркина.
Тому самому столбу, который портит обновленный в прошлом году проспект Победы, осталось стоять две недели: к середине сентября его снесут. К этому времени должна быть засыпана и яма энергетиков. Ресурсоснабжающая организация должна восстановить газон на месте раскопки. А еще по поручению мэра, к которой обратились жители близлежащих домов, будет проверена аптека, расположенная в доме № 25: пожилые женщины считают, что в ней по ночам торгуют фанфуриками.
Переместившись к остановке «Кольцевая», глава Липецка обсудила с председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николаем Дергуновым и депутатом горсовета, директором МУП «Зеленхоз» Александром Кулаковым состояние зеленых насаждений на проспекте Победы. По мнению Евгении Уваркиной, зелени после реновации проспекта тут явно недостаточно. К тому же знойное лето выжгло почти всю траву, посеянную подрядчиком на газонах.
Мэр дала указание директору «Зеленхоза» к концу этой недели предоставить ей смету восстановления озеленения проспекта Победы, а председателю департамента дорожного хозяйства и благоустройства – предъявить концепцию озеленения города.
– Все те деревья, которые высаживают подрядчики на объектах благоустройства или дорожных работ нужно передать на баланс управления главного смотрителя Липецка. Нам надо проинвентаризировать все зеленые насаждения в городе…
– И те деревья, которые посажены на субботниках! – бросил реплику Александр Кулаков (до этого корреспондент GOROD48 поделился неприятным фактом гибели всех деревьев, посаженных весной общественниками у рынка «Европейский» на улицах Свиридова и Стаханова).
… – и их тоже надо заактировать, – закончила свою мысль Евгения Уваркина.
Комментарии (18)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Прекрасно
Фокс
Инквизитор
деградируем дальше по всем параметрам
Человек-гаджет
деградируем дальше по всем параметрам
Ольга
В итоге человек не насвоём месте.
Липчанин
Виктор