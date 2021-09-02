ПСБ: если пришло время рефинансировать ипотеку

Рефинансирование ипотеки помогает существенно сэкономить на выплате процентов, уменьшив срок займа или сумму ежемесячного платежа. Работает это так – заёмщик оформляет новый ипотечный кредит для оплаты предыдущего на более выгодных для себя условиях.

В ПСБ предлагают рефинансирование ипотеки по ставке от 7,75%1. Воспользоваться перекредитованием могут покупатели как первичного, так и вторичного жилья. Для оценки платежеспособности банк учитывает доходы до 4 членов семьи, в том числе гражданских супругов. Состав заемщиков по ипотечному кредиту можно при необходимости изменить. Сумма кредита составляет от 1 миллиона до 20 миллионов рублей и выдается она на срок от 3 до 30 лет. Важно, чтобы общий стаж работы заемщика составлял не менее 1 года, при этом на последнем месте работы – не менее 4 месяцев. Рефинансирование ипотеки доступно гражданину от 21 до 65 лет (на дату возврата займа).

Бывают ситуации, когда человек покупает жилье не в том регионе, где живет, – например, собирается переехать в новый город из-за работы или климата, приобретает квартиру для ребенка-студента. ПСБ поможет оформить перекредитование на объект недвижимости, находящийся в другом регионе, если в регионе приобретения действует филиал банка . Важно, чтобы гражданин был платежеспособен.

Рефинансировать в ПСБ можно и кредит, полученный по льготной программе кредитования «Семейная ипотека» . Правительство России скорректировало требования программы с целью расширении круга заёмщиков. Воспользоваться «Семейной ипотекой» на новых условиях могут клиенты, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый или последующий ребенок, и семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида в возрасте не старше 18 лет (на дату подписания договора с банком).

Рефинансировать кредит по программе «Семейная ипотека» возможно, если он соответствует условиям программы и ранее не был рефинансирован.

ПАО «Промсвязьбанк» одобрен в качестве банка-участника этой государственной программы и предлагает рефинансировать кредит по «Семейной ипотеке» под ставку от 4,39%2 на сумму от 500 тысяч рублей до 6 миллионов рублей и на срок от 3 до 30 лет.

1 Рефинансирование ипотеки. Процентная ставка 7,75% годовых применяется по программе "Рефинансирование" для работников оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами ПСБ, при наличии страхования и предъявлении заемщиком договора об ипотеке / договора залога прав с отметкой о госрегистрации ипотеки / залога прав в пользу ПСБ. До госрегистрации ипотеки/ залога прав в пользу ПСБ процентная ставка равна 9,75% годовых. Для остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,1 %. Минимальная сумма кредита – 1 млн рублей. Максимальная сумма кредита - 20 млн рублей и не более остатка основного долга по рефинансируемому кредиту. Сумма кредита может составлять от 20 до 85 % от рыночной стоимости предмета залога. Срок кредита - от 3 до 25 лет. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г.

2 Рефинансирование по программе «Семейная ипотека». Ставка 4,39% годовых применяется для работников государственных и бюджетных организаций, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами Банка, в семьях которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (родился ребенок), при рефинансировании кредитов, ранее полученных на приобретение готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц. Ставка 4,39% применяется при наличии страхования и предъявлении заемщиком договора об ипотеке / договора залога прав с отметкой о госрегистрации ипотеки / залога прав в пользу ПСБ. Для остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,56%. Сумма кредита – от 500 тыс. до 12 млн. Р для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; и до 6 млн. Р для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ, но не более остатка основного долга по рефинансируемому кредиту. Срок кредита – от 36 до 360 месяцев. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробные тарифы и условия предоставления услуг можно узнать на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.



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