У Александра Осипова 2 сентября круглая дата — 25 лет работы в должности директора Липецкого зоопарка.

Александр Осипов, похоже, единственный директор зоопарка в России, который может похвастаться таким сроком нахождения в должности. Когда он пришел в 1996 году на новую работу, зоопарк был не в лучшем состоянии. Даже предлагали его закрыть. Но вот прошло четверть века, про закрытие уже давно никто не говорит, а у директора полно планов.Два крокодила Гена и Машка живут в липецком зверинце столько же, сколько в нем работает Александр Осипов. Привезли их крохами 35-40 см в длину.Гена, как и его мультяшный тезка, добродушный и делит аквариум с черепахами, которые на нем любят кататься.А Машка злобная. К ней как-то попробовали посадить черепах, еле их отбили. Террариум в зоопарке начинался с двух аквариумов.— Здесь был просветительский отдел и два аквариума с рыбками. Потом я начал знакомиться с директорами зоопарков, узнавать что как, и купил крокодилов. Со временем построили вольеры. А потом решили сделать террариум, — рассказывает Александр Осипов.Этот террариум скоро закроют. В середине сентября пресмыкающихся перевезут в новый вольер «Экзотика», который сейчас доделывают москвичи. Площадь «жилья» у крокодилов увеличится в несколько раз.— Тот случай, когда даже крокодилам дают элитное жилье, — смеется Александр Осипов, показывая почти готовые вольеры.У него сейчас самая большая головная боль — получить лицензию на содержание животных в зоопарке. Это надо сделать до конца года, иначе зверинец могут закрыть (раньше лицензия не требовалась). Документы находятся в стадии оформления.В зоопарке сейчас более 300 видов животных. Многие из них занесены в международную, российскую и липецкую Красные книги. Причем звери постоянно приносят приплод. Это свидетельствует о том, что здесь им комфортно. Александр Осипов колоритно рассказывает о своей работе. Вот история о том, как у зебры Ванды и осла Жорика появился зеброид.— Несколько лет ей искали жениха. Прочитали, что можно спаривать зебру с ослом, можно с пони. С ослом, вроде, несерьезно, решили с пони. С одним пони, со вторым попробовали. Никакой реакции. Попробовали с ослом. Тоже ничего не получилось. Зоотехник предложил купить осла из его деревни. Привезли. Недельку обнюхались они. Потом мы их соединили, и в 2019 году у нас появился зеброид. Красотой зеброид пошел в маму, а характером в папу. И мы приняли решение продать его в сафари-парк Краснодара, — рассказал Александр Осипов.25 лет работать в зоопарке Александру Осипову совсем не надоело. Это, собственно говоря, вторая его работа, до этого он трудился в тамбовском совхозе.— Вы представьте сколько за 25 лет этих вольеров было переделано, чтобы были в современном стиле?! Животные меняются. По всей стране ездим. Одних кормов им надо сто видов! У меня здесь такая масштабная работа, в совхозе проще было, — размышляет Александр Осипов, — Работать планирую столько, сколько здоровье позволит. Я человек такой, чувствую, что у меня все получается, значит хорошо. Если буду чувствовать, что неспособен, лучше уйду.Еще один грандиозный проект — расширение зоопарка. Зверинец могут увеличить на 7,3 га за счет близлежащих территорий.— Понимаем, что низкое место, территория такая. Но примем все усилия, чтобы сделать что-то наподобие сафари-парка. Хотя безбарьерную среду общения с животными сложно сделать в низком месте, но будем стараться. Планов море, планы есть, но все зависит от выделения денег, — рассказывает о будущем зоопарка Александр Осипов.