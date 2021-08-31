Елец широко отпразднует 875-летие

В программе - концерт «Хора Турецкого» и шоу квадрокоптеров.



Стала известна программа мероприятий на День города в Ельце. Как сообщает группа «Елец Новости города », Елец будет праздновать 875-летие с 3 по 5 сентября.





3 сентября тематикой мероприятий будет «Елец исторический».14:00 - 17:00 Историко-детективный квест «По следам истории» (6+)15:00 – Презентация книги, посвящённой 875-летию Ельца (Зал воинской славы) (12+)16.00 – Интерактивная игра «Настольная стратегия» (6+)16.00 - Конные прогулки (КСК «Кристалл») (6+)21.00 - Вечерний киносеанс (12+)16.00 – Арт-пространство: мастер-классы, выставки (ВИК «Копье») (6+)20.00 - Вечерний киносеанс (12+)18.30 -Показательные выступления ВИК «Наследие» (6+)19.30 - Выступление фолк-группы «HELVEGEN» (12+)17:00-21:00- Выставка-ярмарка продукции фабрик НХП (6+)Дополнительные площадки10:00 - Открытие выставки «Кружевная провинция» (6+)13:00 - Торжественная церемония награждения «Трудовая слава Ельца» (12+)14:00 - Обновление Доски «Юные дарования г. Ельца» (6+)4 сентября «Елец-наше время»10:00 – Турнир по лазартегу (6+)12:00 – Конкурсно-развлекательная программа «Люблю тебя, мой славный город!» (6+)10:00 – Фитнес–утро (6+)14:00 - Выставка ретро автомобилей и мотоциклов (6+)16:00 – Полеты на воздушном шаре (6+)17:00 – Молодёжный фестиваль современного танца (6+)21:00 – Вечерний киносеанс (12+)11.00 - Открытие фотовыставки работ Д. Зверева (С. Авилов) (6+)12:00 - 18:00 Встреча друзей гармони «Играй, гармонь елецкая!» (6+)18:00 - Концертная программа джаз-оркестра г. Ельца (6+)16:00 - Арт-пространство: художественные мастер-классы, выставки (6+)16:00 - Поэтический вечер (6+)21:00 - Вечерний киносеанс (12+)18:00 - Спектакль «Ромео и Джульетта» (12+)13:00 – Виртуальный концертный зал. Запись концерта Московской филармонии «Виртуозы Москвы – сегодня и завтра» (12+)10:00-22:00 Выставка ярмарка продукции фабрик НХП (6+)16:00-20:00 Выставка -презентация предприятий и учебных учреждений г. Ельца (6+)17:00-21:00 Выступление уличных музыкантов и цирковых артистов (6+)17:00-21:00 Анимационная программа (интерактивные площадки, фотозоны) (6+)14:00 - Открытие юбилейных торжеств, посвящённых 875-летию г. Ельца (6+)15:00 – «Посвящение Ельцу» концерт-поздравление солистов Московских музыкальных театров (6+)16:00 - Фабрика НХП «Елецкие кружева» - 100 лет. арт-дефиле, розыгрыш призов, концерт ансамбля «Воронежские девчата» (6+)19:30 - Выступление кавер-группы «Комиксы» (6+)20:30 - Молодёжный флешмоб (6+)21:00 - Шоу барабанщиков (12+)22:00 - Шоу квадрокоптеров (6+)Дополнительные площадки14:00 – Молодёжный онлайн-квест (6+)10:00-20:00 Ремесленный двор. Мастер классы по кружевоплетению и другим народным ремеслам Гор. Пространства (6+)18:00-20:00 Караоке пространство («ДКЖ») (6+)5 сентября «Елец будущего»09:00 – Легкоатлетический забег «Елецкий полумарафон» (6+)10:00 – Спортивный праздник «Мы за здоровый образ жизни!» (6+)12:30 – Пленэр «Елецкие этюды» (6+)14:30 – Конкурс рисунков на асфальте «Мой город-моё настроение» (6+)14:00 - Конкурс граффити (6+)15:00 – Концертная программа танцевального ансамбля «DanceMix» (6+)21:00 -Вечерний киносеанс (12+)16:00 - 20:00 Арт-пространство: художественные мастер-классы, выставки, шаржисты (6+)21:00 - Вечерний киносеанс (12+)12:00 и 14:30 - В рамках проекта «Всей семьёй в театр» театральная гостиная «Приключения Незнайки в Солнечном городе» (6+)10:00-22:00 Выставка ярмарка продукции фабрик НХП (6+)17:00-21:00 Анимационная программа (интерактивные площадки, фотозоны) (6+)17:00-20:00 Интерактивная выставка современных технологий (6+)19:00 Концерт «Хора Турецкого» (6+)21:00 – Праздничный фейерверк (6+)Дополнительные площадки10:00-20:00 Ремесленный двор. Мастер классы по кружевоплетению и другим народным ремеслам Гор. Пространства (6+)18:00-20:00 Караоке пространство («ДКЖ») (6+)