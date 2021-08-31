Культура

30 минут назад

Елец широко отпразднует 875-летие

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#Елец #День города
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Елец широко отпразднует 875-летие

В программе - концерт «Хора Турецкого» и шоу квадрокоптеров.

Стала известна программа мероприятий на День города в Ельце. Как сообщает группа  «Елец Новости города», Елец будет праздновать 875-летие с 3 по 5 сентября. 

3 сентября тематикой мероприятий будет «Елец исторический».

Музеи города
14:00 - 17:00 Историко-детективный квест «По следам истории» (6+)
15:00 – Презентация книги, посвящённой 875-летию Ельца (Зал воинской славы) (12+)

Парк 40-летия Октября
16.00 – Интерактивная игра «Настольная стратегия» (6+)
16.00 - Конные прогулки (КСК «Кристалл») (6+)
21.00 - Вечерний киносеанс (12+)

Петровский парк
16.00 – Арт-пространство: мастер-классы, выставки (ВИК «Копье») (6+)
20.00 - Вечерний киносеанс (12+)

Городской парк
18.30 -Показательные выступления ВИК «Наследие» (6+)
19.30 - Выступление фолк-группы «HELVEGEN» (12+)

ул. Мира
17:00-21:00- Выставка-ярмарка продукции фабрик НХП (6+)

Дополнительные площадки
ЕГУ
10:00 - Открытие выставки «Кружевная провинция» (6+)
Сквер Хренникова
13:00 - Торжественная церемония награждения «Трудовая слава Ельца» (12+)
Площадь Ленина
14:00 - Обновление Доски «Юные дарования г. Ельца» (6+)

4 сентября «Елец-наше время»

Детский парк им. Б. Лесюка
10:00 – Турнир по лазартегу (6+)
12:00 – Конкурсно-развлекательная программа «Люблю тебя, мой славный город!» (6+)

Парк 40-летия Октября
10:00 – Фитнес–утро (6+)
14:00 - Выставка ретро автомобилей и мотоциклов (6+)
16:00 – Полеты на воздушном шаре (6+)
17:00 – Молодёжный фестиваль современного танца (6+)
21:00 – Вечерний киносеанс (12+)

Городской парк
11.00 - Открытие фотовыставки работ Д. Зверева (С. Авилов) (6+)
12:00 - 18:00 Встреча друзей гармони «Играй, гармонь елецкая!» (6+)
18:00 - Концертная программа джаз-оркестра г. Ельца (6+)

Петровский парк
16:00 - Арт-пространство: художественные мастер-классы, выставки (6+)
16:00 - Поэтический вечер (6+)
21:00 - Вечерний киносеанс (12+)

Драматический театр «Бенефис»
18:00 - Спектакль «Ромео и Джульетта» (12+)

ИКЦ «Прожектор»
13:00 – Виртуальный концертный зал. Запись концерта Московской филармонии «Виртуозы Москвы – сегодня и завтра» (12+)

ул. Мира
10:00-22:00 Выставка ярмарка продукции фабрик НХП (6+)
16:00-20:00 Выставка -презентация предприятий и учебных учреждений г. Ельца (6+)
17:00-21:00 Выступление уличных музыкантов и цирковых артистов (6+)
17:00-21:00 Анимационная программа (интерактивные площадки, фотозоны) (6+)

пл. Ленина
14:00 - Открытие юбилейных торжеств, посвящённых 875-летию г. Ельца (6+)
15:00 – «Посвящение Ельцу» концерт-поздравление солистов Московских музыкальных театров (6+)
16:00 - Фабрика НХП «Елецкие кружева» - 100 лет. арт-дефиле, розыгрыш призов, концерт ансамбля «Воронежские девчата» (6+)
19:30 - Выступление кавер-группы «Комиксы» (6+)
20:30 - Молодёжный флешмоб (6+)
21:00 - Шоу барабанщиков (12+)

Пл. Победы, набережная р. Б. Сосна
22:00 - Шоу квадрокоптеров (6+)

Дополнительные площадки
Городские пространства
14:00 – Молодёжный онлайн-квест (6+)
Сквер Пришвина
10:00-20:00 Ремесленный двор. Мастер классы по кружевоплетению и другим народным ремеслам Гор. Пространства (6+)
Сквер Бунина-Соломенцева
18:00-20:00 Караоке пространство («ДКЖ») (6+)

5 сентября «Елец будущего»

Красная площадь
09:00 – Легкоатлетический забег «Елецкий полумарафон» (6+)

Детский парк им. Лесюка
10:00 – Спортивный праздник «Мы за здоровый образ жизни!» (6+)
12:30 – Пленэр «Елецкие этюды» (6+)
14:30 – Конкурс рисунков на асфальте «Мой город-моё настроение» (6+)

Парк 40-летия Октября
14:00 - Конкурс граффити (6+)
15:00 – Концертная программа танцевального ансамбля «DanceMix» (6+)
21:00 -Вечерний киносеанс (12+)

Петровский парк
16:00 - 20:00 Арт-пространство: художественные мастер-классы, выставки, шаржисты (6+)
21:00 - Вечерний киносеанс (12+)

Драматический театр «Бенефис»
12:00 и 14:30 - В рамках проекта «Всей семьёй в театр» театральная гостиная «Приключения Незнайки в Солнечном городе» (6+)

ул. Мира
10:00-22:00 Выставка ярмарка продукции фабрик НХП (6+)
17:00-21:00 Анимационная программа (интерактивные площадки, фотозоны) (6+)
17:00-20:00 Интерактивная выставка современных технологий (6+)

Площадь Ленина
19:00 Концерт «Хора Турецкого» (6+)

Пл. Победы, набережная р. Б. Сосна
21:00 – Праздничный фейерверк (6+)

Дополнительные площадки
Сквер Пришвина
10:00-20:00 Ремесленный двор. Мастер классы по кружевоплетению и другим народным ремеслам Гор. Пространства (6+)
Сквер Бунина-Соломенцева
18:00-20:00 Караоке пространство («ДКЖ») (6+) 
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#Елец #День города
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