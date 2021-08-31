Участники HR–клуба обсудили проект «Формирование стратегической потребности региона в кадрах»

На площадке Липецкого отделения РСПП состоялся очередной бизнес-завтрак, где приняли участие более 34 компаний. Учитывая современные реалии, уже традиционно, встреча проходила в онлайн – формате. На повестке дня - вопрос об участии работодателей города в региональном проекте «Формирование стратегической потребности региона в кадрах», в рамках которого продолжается работа по наполнению информационной системы мониторинга и прогнозирования кадровой потребности.



Встречу вступительным словом открыла Ольга Митрохина – заместитель Председателя Правления - Исполнительный директор «СППЛО», которая отметила, что, учитывая выявленный дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, необходимо вовлекать всё большее число работодателей региона в наполнение информационного ресурса данными своих компаний.



Заместитель начальника управления социальной политики области Елена Походаева сообщила, что в регионе разработан интернет-ресурс, позволяющий отражать потребности в специалистах предприятий региона, что важно для учебных учреждений как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективах. Проект поможет работодателям прогнозировать профицит и дефицит трудовых ресурсов, подскажет, когда и по каким направлениям проводить переобучение и переквалификацию своих работников.



Елена Походаева отметила, что сегодня часто поступают запросы от работодателей на подбор работников на массовые профессии. Основной приоритет текущего года – совершенствование механизма формирования сбора информации о потребности в кадрах работодателей региона с помощью новой автоматизированной модели. Качественно сформировать потребность, запросы в образовательные учреждения возможно только при охвате не менее 60% работодателей региона.



В течение 2018, 2019, 2020 годов на основании модели стратегического планирования численности персонала по региону была собрана и проанализирована информация 890 компаний региона с численностью более 150 000 работников. Анализ данных показал дисбаланс регионального рынка труда, превышение спроса на отдельные профессии над выпусками в образовательных учреждениях и избыток кадров по другим профессиям.



Если будем знать актуальную структуру персонала, с учетом ежегодной текучести в разрезе профессий, причин увольнения, владеть информацией о стратегии развития предприятий, мы сможем максимально точно и качественно сформировать потребность работодателей и запрос в образовательные учреждения, что позволит корректировать контрольные цифры приема. Только таким образом мы сможем регулировать региональный рынок труда, максимально сближая спрос на рабочую силу и предложения.



Созданная в регионе единая электронная площадка (WEB-ресурс: Кадровая потребность региона) для взаимодействия бизнеса, органов власти, образовательных учреждений имеет 3 подсистемы – предприятия, органов власти, учебных заведений.



«Подсистема предприятия» позволяет планировать численность на 5-7 лет на основе загруженных статистических данных из кадровой системы предприятия и направлять сведения о потребности в выпускниках в конкретные учебные заведения. Сохраняя при этом собственные трудовые ресурсы.



«Подсистема органов власти» позволяет агрегировать сведения о кадровой потребности региона на ближайшие 5-7 лет для аналитики, касающейся структуры персонала региона по отраслям, текучести, спроса и предложения на рынке труда.



«Подсистема учебных заведений» позволяет учебному заведению получать данные о потребности в персонале с конкретными профессиями от предприятий региона и учитывать их в принятии решения касательно набора групп и контрольных цифр приема.



Возможности всех подсистем включают разносторонний анализ структуры персонала предприятий, кадровой потребности, текучести в разрезах районов, предприятий, секторов экономики, профессий и т.п.



Эта программа максимально проста в использовании, важно, что никакие персональные данные работников в систему не попадают.



Для получения доступа работодателей к информационной системе необходимо оформить заявку на регистрацию пользователей и приложение к заявке. Присоединиться к проекту возможно пройдя по ссылке либо воспользоваться QR-кодом, которые размещены на сайтах администрации Липецкой области, Управления социальной политики Липецкой области, органов местного самоуправления.



Информация о проекте направлена в более чем 700 субъектов бюджетной и внебюджетной сферы. Ожидается, что вскоре предприятия и организации включатся в работу по развитию портала.



В настоящее время 735 организаций области разместили свои данные с численностью более 112 000 работников. К сожалению, основная часть работодателей, загрузивших свои данные и сформировавшие потребность в кадрах, приходится на бюджетную сферу. В то время как из реального сектора экономики представлены только 8 организаций.



Завершая встречу, Ольга Митрохина отметила, что участие в проекте максимального числа работодателей региона с учетом их потребностей в кадрах на ближайшую перспективу позволит также планировать и корректировать программы образовательных организаций и количество набора студентов, что, в свою очередь, поможет реализовать принцип опережающей подготовки кадров в регионе. Чтобы изменить завтра, надо начать что-то делать сегодня!

