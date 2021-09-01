Супер-детки – Супер-клетки: в 3 триместре начинаем подготовку к биострахованию новорожденного.

3 триместр беременности наступает неожиданно! Как не упустить одно из важных событий в этот период? А именно, как подготовиться к биострахованию ребенка еще до его рождения.

Врачи рекомендуют озаботиться вопросами сохранения запаса иммунитета и здоровья заранее. Немногие будущие мамы знают, что ребенок появляется на свет с дополнительным запасом иммунитета, который очень важно сохранить при рождении. Этот «запас здоровья» находится в пуповинной крови и в пупочном канатике, которые собирают при родах.







Пупочный канатик является источником мезенхимальных стволовых клеток, которые активно изучаются во всех областях медицины в более 150 клинических исследованиях. Эти клетки обладают «супер-способностями», и готовы найти проблему в организме, и легко справиться с ней. Эффективное применение было отмечено учеными медиками в лечении: синдрома нарушения функции яичников, рассеянного склероза, почечной недостаточности, патологии спинного мозга, сердечной недостаточности, болезни Крона, ревматоидного артрита, трофических язв, аутизма, метаболического синдрома, инфаркта, инсульта, перелома, артроза, цирроза печени, коронавирусной инфекции и многих других заболеваний, а также для замедления старения организма.

Пуповинная кровь является источником гемопоэтических (кроветворных) стволовых клеток, которые могут быть использованы для лечения порядка 100 заболеваний: лейкоза, анемии, лимфомы, апластической анемии, иммунодефицита, тромбоцитопении, генетически обусловленным заболеваниям, проявляющиеся в патологии кроветворной и иммунной систем, некоторых наследственных метаболических заболеваний, некоторых солидных опухолей, при ДЦП и многих других заболеваниях. А еще эти клетки могут помочь ближайшим родственникам ребенка, в первую очередь братьям и сестрам.







Услуга сохранения стволовых клеток называется биострахованием новорожденного, а забор пуповинной крови и пупочного канатика выполняется в роддомах на территории РФ. Заблаговременно до родов закажите комплекты для сбора биоматериала в Гемабанке .

Процедура сбора пуповинной крови и пупочного канатика проста. После сбора врач передает комплекты с биоматериалом в Гемабанк. Затем, в лаборатории Гемабанка, пуповинная кровь и пупочный канатик обрабатываются особым образом, благодаря чему происходит выделение гемопоэтических и мезенхимальных стволовых клеток. Эти клетки помещаются в криохранилище Гемабанка и сохраняют свои полезные свойства многие десятилетия.

Гемабанк – медицинское учреждений в России, предлагающее услугу биострахования. Гемабанк создан на базе ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина». На сегодняшний день это крупнейший медицинский лицензированный банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови в РФ. Более 33 000 семей из разных городов России и СНГ сохранили стволовые клетки в Гемабанке.

Подарите своего малышу биостраховку – запас супер-клеток для супер-защиты на протяжении всей жизни! Супервозможности есть у каждого ребенка. Воспользуйтесь уникальный шансом сохранить стволовые клетки пуповинной крови и пупочного канатика во время родов.

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Срок действия сертификата с 01.09.21 до 31.12.2021. Количество ограничено.



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