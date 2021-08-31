Ельчанин обманул в Интернете двух покупателей

Мужчина нашел желающих купить коробку передач, взял с них деньги и удалил объявление.

Елецкий городской суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, которого уличили в мошенничестве. Мужчина через сайт объявлений обманул двух покупателей.



26-летний ельчанин разместил на тематическом сайте объявление о продаже автоматической коробки переключения передач, которую в действительности не собирался продавать. После чего, введя в заблуждение двух покупателей, заполнил заявки в транспортную компанию и сообщил об этом им. Ельчанин получил от покупателей 65 000 рублей, а затем перестал отвечать на телефонные звонки и удалил объявление с сайта. Мошенник вину свою признал, написал явки с повинной.



Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года, с удержанием в доход государства 15% заработной платы ежемесячно. Кроме того, мошенника обязали вернуть несостоявшимся покупателям деньги, сообщает елецкая прокуратура.

