Происшествия

17 минут назад

Ельчанин обманул в Интернете двух покупателей

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#мошенничество #интернет
Ельчанин обманул в Интернете двух покупателей

Мужчина нашел желающих купить коробку передач, взял с них деньги и удалил объявление.

Елецкий городской суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, которого уличили в мошенничестве. Мужчина через сайт объявлений обманул двух покупателей.

26-летний ельчанин разместил на тематическом сайте объявление о продаже автоматической коробки переключения передач, которую в действительности не собирался продавать. После чего, введя в заблуждение двух покупателей, заполнил заявки в транспортную компанию и сообщил об этом им. Ельчанин получил от покупателей 65 000 рублей, а затем перестал отвечать на телефонные звонки и удалил объявление с сайта. Мошенник вину свою признал, написал явки с повинной.

Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года, с удержанием в доход государства 15% заработной платы ежемесячно. Кроме того, мошенника обязали вернуть несостоявшимся покупателям деньги, сообщает елецкая прокуратура.
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#мошенничество #интернет

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