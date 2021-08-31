608 извлечённых из липчан клещей были заражены

В том числе 458 - возбудителем клещевого боррелиоза.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, 458 доставленных для исследования клещей, снятых с жителей Липецкой области, были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза, 135 - возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека , 15 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека.



Всего по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились уже 3166 человек, из них 1156 детей, что на 3,7% выше обращаемости 2020 года. Только за последнюю неделю в медицинские организации обратилось 38 человек, в том числе 20 детей.



Покусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях области. В 28,3% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 5,7% - на территории садоводческих товариществ, в 1,6% - парков, в 1% - кладбищ, в 63,4% – на территориях домовладений и приусадебных участков.