Происшествия

сегодня, 10:15

Житель Липецкой области облил дом бензином и угрожал сжечь сожительницу

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#угроза убийством
Житель Липецкой области облил дом бензином и угрожал сжечь сожительницу

Причиной конфликта стала ссора из-за пьянства.

Мировой судья Становлянского судебного участка вынес приговор мужчине, которого обвинили в угрозе убийством. Ранее житель Липецкой области уже был судим, в том числе — за незаконное проникновение в жилище и грабеж.

Новое преступление мужчина совершил вечером 28 марта 2021 года. В этот момент он был пьян. Мужчина находился в частном доме в деревне Новоалександровка Становлянского района. Вместе с ним были его сожительница и их несовершеннолетний ребенок. Женщина начали отчитывать сожителя за пьянство. Мужчина разозлился и решил ее напугать. Он вышел из дома и вернулся с канистрой бензина. Дальше едва не случилось непоправимое.

Из приговора суда:

«В доме он стал разливать из канистры бензин на ковер, расположенный на полу. Бензин он разливал от дивана к выходу, держа канистру перед собой и пятясь назад. Когда он разливал бензин на ковер, то высказывал в адрес сожительницы, что подожжет её, и из дома она не выйдет. Слова угрозы он высказывал только в адрес женщины, сын в это время лежал, спал на диване за печкой и пугать его он не хотел. После того как он разлил бензин, то канистру с оставшимся бензином вынес в коридор и поставил на место, после чего, быстро вернулся в дом. Зайдя в дом, он взял зажигалку и стал делать вид, что пытается ею поджечь бензин, который разлил на ковер, а именно, он держал в правой руке зажигалку и наклоняясь подносил ее к ковру и продолжал говорить в адрес женщины, что сейчас ее подожжет. В это время сожительница была напугана и взяла ребенка на руки, после чего попыталась выйти из дома, но он встал перед ней возле входной двери и не давал пройти".

Во время следствия мужчина признался, что на самом деле он поджигать никого не собирался, а просто хотел напугать женщину, чтобы она на него не ругалась.

Суд вынес обвинительный приговор. За угрозу убийством мужчину наказали полугодом лишения свободы. Но с учетом прошлых непогашенных судимостей мужчине придется провести в колонии строгого режима 10 месяцев. Его взяли под стражу в зале суда.
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#угроза убийством

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