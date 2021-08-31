Задонску вернули первый храм

Церемонию приурочили к празднику Успения.

28 августа состоялось торжественное открытие кафедрального Собора Успения Пресвятой Богородицы в Задонске. Епископ Усманский, викарий Липецкой епархии Евфимий и благочинный Задонского церковного округа Липецкой епархии иерей Вадим провели праздничную службу в стенах новообретенного храма.- Это воистину радостный день для жителей всего района, для Липецкой митрополии. Открытие храма Успения – значительное событие с точки зрения оживления и укрепления православной жизни на территории святой Задонской земли. И в этот день в стенах собора чувствуется его «необыкновенность», легкость, благодать. Все потому, что люди вкладывающие свои силы, душу в дело восстановления храма чисты помыслами и добры сердцем. Работы проведено очень много, но это лишь начало. Предстоит долгий путь, чтобы вернуть собору в полной мере первозданные вид, силу, значение. Чтобы храм служил верой и правдой своим прихожанам по своему назначению, - отметил в Instagram глава Задонского района Алексей Щедров.Первый приходской храм Задонска заложен был в 1797 году в южной его части, напротив Богородицкого монастыря, через речку Тешевку. И уже в 1801 году состоялось освящение его придельных алтарей в трапезной части: во имя Архистратига Михаила (правый) и св. Тихона Амафунтского (левый). Главный алтарь новопостроенного храма освящен лишь через 8 лет во имя Успения Пресвятой Богородицы.В 1974 году Задонский райисполком передал Троицкую церковь общине собора, а здание Успенского храма – районному отделу культуры под краеведческий музей. Иконостасы были разобраны, росписи на стенах – закрашены. В храмовой части устроена картинная галерея, а в алтаре – кабинеты сотрудников и фондохранилище. На колокольне собора смонтировали часы. В таком виде Успенский собор «дожил» до 90-х годов и в 1997 году был возвращен верующим, указано на сайте храма. Фактически храм открыли после 47 лет простоя.