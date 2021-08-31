Липецким семьям с детьми выплатят 311 млн рублей

Поддержку направят нуждающимся семьям, где воспитываются малыши в возрасте от 3 до 7 лет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на поддержку малообеспеченных семей. Свыше 21,5 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.



В Липецкую область в рамках этого распоряжения в 2021 году направят свыше 311 млн рублей. Семьям из Белгородской области выплатят до конца года 255 млн рублей. В Воронежскую область на поддержку малообеспеченных семей с детьми направят 827 млн рублей, в Курскую — 735 млн рублей, а в Тамбовскую — 428 млн рублей.



Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет введены в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. В 2021 году были усовершенствованы правила предоставления выплаты. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.



Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.