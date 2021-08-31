В Ельце временно изменят маршруты 13 автобусов

Коррективы запланированы на 5 сентября.

Из-за легкоатлетического забега 5 сентября с 06:00 до 15:00 будет изменено движение автобусов по маршрутам. Как сообщает мэрия Ельца, городской транспорт будет ходить по следующему расписанию:



№ 1 - в направлении центра города по улицам: Орджоникидзе, К. Маркса, Советская, Лермонтова, пл. Победы, Орджоникидзе с остановками сквер Пушкина, пл. Победы, Городской рынок, пл. Победы, сквер Пушкина и далее по маршруту.



№ 4 - в прямом направлении по улицам: Советская, 9 Декабря, Маяковского с остановками Центральный рынок, ул. Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении по улицам: Маяковского, 9 Декабря, Мира с остановками ул. Пионеров, Центральный рынок.



№ 5, 25 - в направлении центра города по улицам: Костенко, Пушкина, пер. Мельничный, А. Гайтерова, пл. Победы, К. Маркса, Советская, Лермонтова, Мира с остановками с остановками Городская больница №2, Школа №8, Гидропривод, пл. Победы, Городской рынок, Школа №15 и далее по маршрутам.



№ 7, 21 - в направлении центра города по улицам: А. Гайтерова, пл. Победы, К.Маркса, Советская, Лермонтова с остановками Гидропривод, пл. Победы, Городской рынок, Прожектор и далее по маршрутам.



№ 9 - в прямом направлении по улицам: Орджоникидзе, К. Маркса, Советская, Лермонтова, Мира, Костенко, Радиотехническая, Черокманова, Авто-дорога М-4 «Дон», Коммунаров, Орловское шоссе Р119 с остановками сквер Пушкина, пл. Победы, Городской рынок, школа №15, Городская больница № 2, Агрегатный завод, пос. Строитель, ГДК, ул. Черокманова, АС №2, Городское кладбище (Телегино), Городское кладбище (Капании). В обратном направлении по улицам: Орловское шоссе Р119, Коммунаров, Авто-дорога М-4 «Дон», Костенко, Пушкина, пер. Мельничный, А. Гайтерова, пл. Победы с остановками Городское кладбище (Капании), Городское кладбище (Телегино), АС №2, ул. Есенина, Спецавтотранс, Агрегатный завод, Городская больница № 2, Школа №8, Гидропривод, пл. Победы и далее по маршруту.



№ 14 - в прямом направлении по улицам: Костенко, Радиотехническая, Черокманова, Автодорога М-4 «Дон», Коммунаров с остановками Агрегатный завод, пос. Строитель, ГДК, ул. Черокманова, АС №2 и далее по маршруту. В обратном направлении по улицам Коммунаров, Автодорога М-4 «Дон», Костенко, Радиотехническая, Костенко с остановками АС №2, ул. Есенина, Спецавтотранс, ГДК, пос. Строитель, Агрегатный завод и далее по маршруту.



№16 - в прямом направлении по улицам: Орджоникидзе, К. Маркса, Советская, Лермонтова, Мира, Костенко, Радиотехническая, Черокманова с остановками сквер Пушкина, пл. Победы, Городской рынок, школа №15, Городская больница № 2, Агрегатный завод, пос. Строитель, ГДК, ул. Черокманова. В обратном направлении по улицам: Черокманова, Радиотехническая, Костенко, Пушкина, пер. Мельничный, ул. А. Гайтеровой, пл. Победы с остановками ул. Черокманова, ГДК, пос. Строитель, Агрегатный завод, Городская больница № 2, Школа №8, Гидропривод, пл. Победы и далее по маршруту.



№17 - в прямом направлении по улицам: Орджоникидзе, К. Маркса, Советская, Лермонтова, Мира, Костенко, Радиотехническая, Черокманова, Авто-дорога М-4 «Дон», Коммунаров с остановками сквер Пушкина, пл. Победы, Городской рынок, школа №15, Городская больница № 2, Агрегатный завод, пос. Строитель, ГДК, ул. Черокманова, АС №2 и далее по маршруту. В обрат-ном направлении по улицам: Коммунаров, Автодорога М-4 «Дон», Костенко, Радиотехническая, Черокманова, Радиотехническая, Костенко, Пушки-на, пер. Мельничный, А. Гайтерова, пл. Победы с остановками АС №2, ул. Есенина, Спецавтотранс, ГДК, ул. Черокманова, ГДК, пос. Строитель, Агрегатный завод, Городская больница № 2, Школа №8, Гидропривод, пл. Победы и далее по маршруту.



№18 - в прямом направлении по улицам: Орджоникидзе, К. Маркса, Советская, Лермонтова, Мира с остановками сквер Пушкина, пл. Победы, Городской рынок, школа №15 и далее по маршруту. В обратном направлении по улицам: Костенко, Пушкина, пер. Мельничный, А. Гайтерова, пл. Победы с остановками Агрегатный завод, Городская больница № 2, Школа №8, Гидропривод, пл. Победы и далее по маршруту.



№19 - в направлении центра города по улицам: Аргамаченская, 9 Декабря, 4-й пер. Коммунаров, Коммунаров с остановками Ламская слобода, ул. 9 Декабря д. 66, 5-й микрорайон, 7-й микрорайон и далее по маршруту. В об-ратном направлении по улицам: Коммунаров, 4-й пер. Коммунаров, 9 Декабря, Аргамаченская с остановками: 7-й микрорайон, 5-й микрорайон, пер. 3-й Лам-ской и далее по маршруту.



№20 - в прямом направлении по улицам: Орджоникидзе, К. Маркса, Советская, Лермонтова, Мира, Костенко, Радиотехническая, Черокманова, Авто-дорога М-4 «Дон», Коммунаров, Александровская, Городская с остановками сквер Пушкина, пл. Победы, Городской рынок, школа №15, Городская боль-ница № 2, Агрегатный завод, пос. Строитель, ГДК, ул. Черокманова, АС №2, мкр. Александровский, пер. Майский, ул. Городская, Газозаправочная, пос. Хмелинец. В обратном направлении по улицам: Городская, Александровская, Коммунаров, Автодорога М-4 «Дон», Костенко, Радиотехническая, Черокманова, Радиотехническая, Костенко, Пушкина, пер. Мельничный, А. Гайтерова, пл. Победы с остановками пос. Хмелинец, Газозаправочная, ул. Городская, пер. Майский, мкр. Александровский, АС №2, ул. Есенина, Спецавтотранс, ГДК, ул. Черокманова, ГДК, пос. Строитель, Агрегатный завод, Городская больница № 2, Школа №8, Гидропривод, пл. Победы и далее по маршруту.



№ 6,6а,11- без изменения движения.