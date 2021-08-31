Мост в Грязях откроют завтра в 8 утра

Строители и власти сдержали обещания.

Завтра в Грязях откроют для движения мост в районе станции Грязи-Волгоградские.



Капитальный ремонт путепровода в районе станции Грязи-Волгоградские ведется с 11 мая. Всё это время мост был полностью закрыт для движения, а райцентр фактически был разделён на две части.



Как рассказал GOROD48 глава администрации Грязинского района Владимир Рощупкин, завтра в 8.00 мост откроют для движения. По традиции, первым по мосту проедет грузовик. Глава района Владимир Рощупкин также пообещал утром 1 сентября лично пройтись и проехаться на машине по мосту.



- Линейки в честь Дня знаний у нас в 10.00, поэтому с открытием моста мы успеваем, - отметил Владимир Рощупкин. - При этом работы на открытом для движения мосту продолжатся у его основания, но на удобство передвижения грязинцев они никак не повлияют. Для движения транспорта будут открыты две полосы.