Общество

20 минут назад

Мост в Грязях откроют завтра в 8 утра

227
#мост #Грязи
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Мост в Грязях откроют завтра в 8 утра

Строители и власти сдержали обещания.

Завтра в Грязях откроют для движения мост в районе станции Грязи-Волгоградские.

Капитальный ремонт путепровода в районе станции Грязи-Волгоградские ведется с 11 мая. Всё это время мост был полностью закрыт для движения, а райцентр фактически был разделён на две части.

Как рассказал GOROD48 глава администрации Грязинского района Владимир Рощупкин, завтра в 8.00 мост откроют для движения. По традиции, первым по мосту проедет грузовик. Глава района Владимир Рощупкин также пообещал утром 1 сентября лично пройтись и проехаться на машине по мосту.

- Линейки в честь Дня знаний у нас в 10.00, поэтому с открытием моста мы успеваем, - отметил Владимир Рощупкин. - При этом работы на открытом для движения мосту продолжатся у его основания, но на удобство передвижения грязинцев они никак не повлияют. Для движения транспорта будут открыты две полосы.
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#мост #Грязи
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