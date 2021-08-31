Евгения Уваркина: Опыт и идеи Тарасенко нужны Липецку

В единый день голосования липчанам предстоит решить, кто будет представлять их интересы в Государственной Думе России.

По Левобережному избирательному округу №115 от «Единой России» баллотируется действующий депутат Государственной думы Михаил Тарасенко. Его участие в избирательной кампании поддержали Горно-металлургический профсоюз России и НЛМК. В команде Тарасенко многие депутаты облсовета и горсовета, металлурги, эксперты.



Поддерживает кандидатуру Михаила Тарасенко на выборах и Евгения Уваркина, глава города Липецка.



«Опыт, профессионализм и порядочность - три важных качества Михаила Тарасенко. Липчане знают, что он человек дела – мы постоянно видим его честную и эффективную работу в Госдуме. Я убеждалась в этом много раз – и работая в Общественной палате России, и занимаясь сельским хозяйством. К нему всегда можно прийти за советом, это открытый и эрудированный человек.

Тарасенко – металлург, он знает, чем живет Липецк и что волнует его жителей. Для него, как и для меня, важно, чтобы каждый чувствовал себя комфортно в своем городе. Вместе мы недавно встречались с несколькими инициативными группами, активом территориального общественного самоуправления. Он очень живо поддержал одну из прозвучавших идей – создать образовательную площадку для обмена опытом и успешными практиками благоустройства городских пространств. Это позволит чиновникам и активистам делиться опытом, создавать новые программы, запускать в Липецке проекты, уже давшие результат в других регионах.

Я уверена, что Липецку нужны опыт и идеи Михаила Тарасенко. Я рассчитываю, что мы и дальше сможем работать вместе и искренне желаю ему победы на выборах в Государственную Думу» - заявила Евгения Уваркина.



Напомним, в 115 одномандатный избирательный округ Госдумы входят: Октябрьский и Левобережный районы Липецка, часть Липецкого района, а также Воловский, Грязинский, Добринский, Долгоруковский, Задонский, Измалковский, Тербунский, Усманский, Хлевенский районы области.





Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 115 «Липецкая область – Левобережный одномандатный избирательный округ» Тарасенко Михаила Васильевича.

