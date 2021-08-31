Политика

30 минут назад

Евгения Уваркина: Опыт и идеи Тарасенко нужны Липецку

184
#Выборы 2021
1
Евгения Уваркина: Опыт и идеи Тарасенко нужны Липецку

В единый день голосования липчанам предстоит решить, кто будет представлять их интересы в Государственной Думе России.

По Левобережному избирательному округу №115 от «Единой России» баллотируется действующий депутат Государственной думы Михаил Тарасенко. Его участие в избирательной кампании поддержали Горно-металлургический профсоюз России и НЛМК. В команде Тарасенко многие депутаты облсовета и горсовета, металлурги, эксперты.

Поддерживает кандидатуру Михаила Тарасенко на выборах и Евгения Уваркина, глава города Липецка.

«Опыт, профессионализм и порядочность - три важных качества Михаила Тарасенко. Липчане знают, что он человек дела – мы постоянно видим его честную и эффективную работу в Госдуме. Я убеждалась в этом много раз – и работая в Общественной палате России, и занимаясь сельским хозяйством. К нему всегда можно прийти за советом, это открытый и эрудированный человек.
Тарасенко – металлург, он знает, чем живет Липецк и что волнует его жителей. Для него, как и для меня, важно, чтобы каждый чувствовал себя комфортно в своем городе. Вместе мы недавно встречались с несколькими инициативными группами, активом территориального общественного самоуправления. Он очень живо поддержал одну из прозвучавших идей – создать образовательную площадку для обмена опытом и успешными практиками благоустройства городских пространств. Это позволит чиновникам и активистам делиться опытом, создавать новые программы, запускать в Липецке проекты, уже давшие результат в других регионах.
Я уверена, что Липецку нужны опыт и идеи Михаила Тарасенко. Я рассчитываю, что мы и дальше сможем работать вместе и искренне желаю ему победы на выборах в Государственную Думу» - заявила Евгения Уваркина.

Напомним, в 115 одномандатный избирательный округ Госдумы входят: Октябрьский и Левобережный районы Липецка, часть Липецкого района, а также Воловский, Грязинский, Добринский, Долгоруковский, Задонский, Измалковский, Тербунский, Усманский, Хлевенский районы области.


Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 115 «Липецкая область – Левобережный одномандатный избирательный округ» Тарасенко Михаила Васильевича.
184
#Выборы 2021
1

Еще в рубрике

Николай Тагинцев: «Тарасенко – специалист высочайшего уровня»
#Выборы 2021
Николай Тагинцев: «Тарасенко – специалист высочайшего уровня»

28.08.2021 13:42

Политика
«КОИБ — это не утюг и не сковородка, а сложная техника»
#выборы
16
«КОИБ — это не утюг и не сковородка, а сложная техника»

26.08.2021 16:22

Политика
Из-за акций иностранных компаний с выборов в Липецкой области сошли несколько кандидатов
#выборы
6
Из-за акций иностранных компаний с выборов в Липецкой области сошли несколько кандидатов

26.08.2021 09:25

Политика
Михаил Тарасенко: «Вопросы сохранения экологии и охраны окружающей среды должны решаться четко, быст...
Михаил Тарасенко: «Вопросы сохранения экологии и охраны окружающей среды должны решаться четко, быст...

23.08.2021 10:16

Политика
ЛДПР оспорила победу Евдокии Бычковой на довыборах в Липецкий горсовет
#выборы
148
ЛДПР оспорила победу Евдокии Бычковой на довыборах в Липецкий горсовет

22.08.2021 22:27

Общество
За выборами депутатов можно будет наблюдать в круглосуточном режиме
#выборы
62
За выборами депутатов можно будет наблюдать в круглосуточном режиме

19.08.2021 14:00

Политика