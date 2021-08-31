Общество

49 минут назад

С запуском полноценного движения по мосту в Ельце решили не спешить

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#Елец #мост #реконструкция
С запуском полноценного движения по мосту в Ельце решили не спешить

Движение по всем четырем полосам планировалось запустить ко Дню города

Сегодня глава Ельца Евгений Боровских рассказал о планах сдачи важных объектов Ельца. Во-первых, мэр сообщил, что реконструкция школы №24 прошла успешно, строители все сделали в срок, школу укомплектовали, что называется «от « и «до» современной мебелью и оборудованием, но, произошла заминка с внешним благоустройством. Например, малые архитектурные формы пришли от производителя обшарпанными, с царапинами и вмятинами.

- Такое даже стыдно устанавливать! – написал Евгений Боровских на своей страничке в «ВКонтакте».

Евгений Боровских сообщил, что в течение сентября работы по благоустройству территории школы продолжатся. Но на учебный процесс это никак не повлияет и школьникам мешать не будет.

По поводу завершения реконструкции моста через Быструю Сосну, Евгений Боровских сообщил, что сроки завершения ремонта тоже сдвинутся.  Хотя и изначально по контракту мост должен быть открыть только в конце января следующего года. Но, ожидалось, что строители завершать его раньше, ко Дню город – 5 сентября.

- Первую часть моста, как вы помните, сделали почти на месяц раньше намеченного времени. Подрядчик очень старался избавить город от пробок. Вторую часть строители тоже старались завершить досрочно, сделав Ельцу подарок на День города.  Так бы и вышло, но жизнь вносит свои коррективы. В конце июля были сильные дожди. В этот момент шли работы по ливневой канализации: существующая была разобрана, а новую еще не успели построить. Ливни подмыли часть насыпи, которую пришлось восстанавливать. На это ушло две недели. Конечно, можно «бежать впереди паровоза», успеть ко Дню города. Но я, как и подрядчик, за качество. Поэтому и открытие движения по всем полосам перенесём на 10-15 дней, - сообщил Евгений Боровских.

Фото: vk.com/e.borovskih

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#Елец #мост #реконструкция

Комментарии (1)

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Ельчанин

37 минут назад
А почему товарищь, молчит за дороги которы ко дню города как не было так и нет?!
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