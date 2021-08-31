Общество

51 минуту назад

В липецком киоске торговали алкоголем

10 472
#торговля #алкоголь
1
В липецком киоске торговали алкоголем

Владельца киоска установить не удалось.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, туда регулярно жаловались на на продажу алкоголя в киоске в районе остановки «Аглофабрика».

- 30 августа факт продажи алкогольной продукции подтвердился, однако установить, кто осуществляет в данном киоске торговую деятельность не удалось, - отметили в управлении потребрынка. - При этом стало известно, что киоск размещен самовольно и в схеме размещения нестационарных торговых объектов киосков и павильонов на территории города Липецка его нет. Эта информация направлена управлением в правоохранительные органы Липецка для привлечения лиц, осуществляющих там торговую деятельность, к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, и в администрацию Липецка с целью демонтажа киоска в соответствии с требованием действующего законодательства.

Фото - liptorg-cp.ru
10 472
#торговля #алкоголь
1

Комментарии (11)

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Ага

4 минуты назад
Наталья, вот если я не беру это пойло, то я и не знаю, где эти киоски, сколько их. А вы-то что в них забыли? И главное, сами в них затариваетесь, а здесь праведный гнев изображаете. Двуличие у липчан в крови, видимо.
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Наталья

10 минут назад
Да таких киосков...на каждом углу!!!! удивили!!!
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Виноводочников

16 минут назад
Только в одном киоске? Непорядок. Критику учтём, сбыт расширим.
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Дед

20 минут назад
Таких киосков по Липецку сотни, я только 8 знаю, от московской до жд.
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Гость

21 минуту назад
А кто жаловался-то? Там же никто не живет. Покупали работяги, идущие со смены...
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В гаражах на циолковского

33 минуты назад
Уже лет 10 торгуют и все в ажуре
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Тракторист

35 минут назад
Да ладно, не знали!!!!
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Спросите

38 минут назад
У участкового,он знает.
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Ага

42 минуты назад
Во дела! Киоск незаконный,и не знают ,что с ним делать ))))))
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Ollle

44 минуты назад
А где еще купить алкоголь, если у власти, то день знаний, до день города, до день взятия Бастилии и алкоголь в магазине не продают.
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