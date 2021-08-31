В липецком киоске торговали алкоголем

Владельца киоска установить не удалось.

- 30 августа факт продажи алкогольной продукции подтвердился, однако установить, кто осуществляет в данном киоске торговую деятельность не удалось, - отметили в управлении потребрынка. - При этом стало известно, что киоск размещен самовольно и в схеме размещения нестационарных торговых объектов киосков и павильонов на территории города Липецка его нет. Эта информация направлена управлением в правоохранительные органы Липецка для привлечения лиц, осуществляющих там торговую деятельность, к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, и в администрацию Липецка с целью демонтажа киоска в соответствии с требованием действующего законодательства.





Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, туда регулярно жаловались на на продажу алкоголя в киоске в районе остановки «Аглофабрика».