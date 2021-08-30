Более 29 тысяч липчан инвестируют в ценные бумаги

За год число открытых жителями Липецкой области индивидуальных инвестиционных счетов увеличилось почти в 2 раза.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области, в последнее время жители Липецкой области активно интересуются инвестированием в ценные бумаги.



По данным Московской биржи, на 1 августа этого года количество открытых жителями Липецкой области индивидуальных инвестиционных счетов составило более 29 тысяч. Напомним, по обнародованным в конце апреля данным индивидуальные инвестиционные счета были у 2% жителей Липецкой области, тогда у липчан открыто 27 тысяч таких счетов.



- За год число индивидуальных инвестиционных счетов увеличилось почти в 2 раза, - отмечают в Отделении Банка России по Липецкой области. - По количеству индивидуальных инвестиционных счетов регион занимает десятое место в Центральном федеральном округе. В целом в ЦФО открыто более 1,2 миллиона таких счетов.



Индивидуальный инвестиционный счет предназначен для операций с ценными бумагами, и по нему можно получить налоговый вычет. Доступны две схемы налогового вычета: в первом случае можно рассчитывать на часть от внесенной в течение года суммы, но не более 52 тысяч рублей, во втором — от уплаты НДФЛ освобождается весь доход, который удалось получить с помощью инвестиций через этот счет. По двум этим видам льгот средний вычет составляет 39 и 111 тысяч рублей соответственно. Чтобы получить любой из вычетов, нужно открыть индивидуальный инвестиционный и не закрывать его в течение трех лет.



При этом внимание липчан обращают на то, что инвестиции на бирже не защищены системой страхования вкладов, их сохранность не гарантирована.