В России

20 минут назад

Клиенты банков просрочили каждый четвертый потребкредит

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#потребительские кредиты
Каждый четвертый потребительский кредит в России просрочен больше, чем на три месяца, следует из данных НБКИ, с которыми ознакомились «Известия».  

Так, в июне и июле этого года доля поздней просрочки по потребительским кредитам достигла 25% и 24,7% от их общего количества соответственно. В аналогичные периоды пандемийного 2020-го показатель был на уровне 21,1% и 22,5%, говорится в данных бюро. Предыдущий максимум фиксировался в декабре 2015 года на уровне 23,5%. 

Эксперты связывают рост просрочки со стремительным увеличением объемов необеспеченного кредитования в 2021 году. По их мнению, портфель «плохих» долгов продолжит увеличиваться.  

В ЦБ «Известиям» заявили, что в сегменте необеспеченного потребительского кредитования фиксируют постепенное снижение доли поздней просрочки. Впрочем, вместе с тем в регуляторе наблюдают ускорение темпов роста кредитного портфеля необеспеченных займов: в годовом выражении на 1 августа задолженность по ним выросла с 8,8 до 17,8%.  

«Такое увеличение в этом сегменте, не поддерживаемое соразмерным повышением доходов населения, приводит к росту долговой нагрузки. Поэтому с начала июля повышены макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребзаймам», — заключили в регуляторе, добавив: то же самое будет сделано в октябре.  

По актуальным данным ЦБ, на 1 июля объем портфеля потребкредитов достиг 10,6 трлн рублей против прошлогодних 9,1 трлн. 
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#потребительские кредиты

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