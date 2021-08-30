Труп пропавшего пенсионера нашли в реке Воронеж

Мужчину искали с 25 августа.

В Липецке у поселка Заречье в реке Воронеж местные жители нашли труп мужчин.



Как стало известно GOROD48, погибшим оказался 74-летний пенсионер, который 25 августа пропал в селе Сырское. Его поисками занимались волонтеры.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области информацию об обнаружении тела пенсионера подтвердили.

