Происшествия

32 минуты назад

Труп пропавшего пенсионера нашли в реке Воронеж

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#без вести пропавшие
Труп пропавшего пенсионера нашли в реке Воронеж

Мужчину искали с 25 августа.

В Липецке у поселка Заречье в реке Воронеж местные жители нашли труп мужчин.

Как стало известно GOROD48, погибшим оказался 74-летний пенсионер, который 25 августа пропал в селе Сырское. Его поисками занимались волонтеры. 

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области информацию об обнаружении тела пенсионера подтвердили.
1082
#без вести пропавшие

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