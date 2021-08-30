Происшествия
32 минуты назад
Труп пропавшего пенсионера нашли в реке Воронеж
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Мужчину искали с 25 августа.
В Липецке у поселка Заречье в реке Воронеж местные жители нашли труп мужчин.
Как стало известно GOROD48, погибшим оказался 74-летний пенсионер, который 25 августа пропал в селе Сырское. Его поисками занимались волонтеры.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области информацию об обнаружении тела пенсионера подтвердили.
Как стало известно GOROD48, погибшим оказался 74-летний пенсионер, который 25 августа пропал в селе Сырское. Его поисками занимались волонтеры.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области информацию об обнаружении тела пенсионера подтвердили.
1082