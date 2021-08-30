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«Милосердие» поможет сельским жителям обновить уличное освещение
Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие», социальный партнер ПАО «НЛМК», поможет жителям сел Липецкой области модернизировать уличное освещение рядом со своими домами. Первые обновленные светильники уже появились в селах Пушкино и Большая Отрада Добринского района.
На сельских улицах вместо старых установят энергоэффективные светодиодные фонари, которые обеспечат необходимую освещенность тротуаров и проезжей части. Новое оборудование повысит безопасность участников дорожного движения и пешеходов в ночное время. Использование энергосберегающих ламп существенно сэкономит текущие затраты бюджетов сельских поселений на оплату энергоресурсов, а также сделает общественные пространства более комфортными.
«Проблему с освещенностью сельских улиц нам подсказали сами жители районов. Часто с наступлением темноты многие населенные пункты в сельской глубинке погружаются в беспросветную тьму. Причина - старые и отслужившие свой срок фонари или их полное отсутствие. По вечерам людям крайне некомфортно и небезопасно перемещаться в таких условиях, ведь часто сельские улицы – это нередко единственный путь и для водителей, и для пешеходов. Уверена, нашу масштабную программу модернизации уличного освещения оценят многие жители районов», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.