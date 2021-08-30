Общество

сегодня, 11:01

Вандалы сковырнули боллард с пешеходной зоны на площади Победы

11 802
#площадь Победы
2
Вандалы сковырнули боллард с пешеходной зоны на площади Победы

Сегодня работники коммунальной организации восстановят препятствующий въезду на тротуар бетонную полусферу.

На минувших выходных кто-то из автомобилистов убрал с тротуара на площади Победы боллард и откинул увесистую бетонную полусферу, препятствующую заезду транспорта на пешеходную зону в сторону на пятнадцать метров.

- Это обычный вандализм. Наш народ способен на многое. Сейчас мы отправим туда работников МБУ «Управление благоустройства» и они все исправят, - сообщил GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Николай Дергунов.

Напомним, что в выходные мощеный плиткой тротуар на площади Победы (напротив магазина «Пятерочка» и ТЦ «Победа») становится автопарковкой.

18d435bf1082d6efc4ed63dd746d0f23.jpg

8a8b90a2e76bf6c8388a62a4d73b7ffe.jpg

В мае GOROD48 обратил на эту проблему внимание городской администрации, и в июне управление главного смотрителя Липецка установило в этом месте знаки 5.33 Правил дорожного движения, запрещающий оставлять на тротуаре автомобили. В мэрии тогда посчитали, что сотрудники ДПС, получив право привлекать к административной ответственности пренебрегающих белым человечком на синем фоне автомобилистов, будут активны в выявлении нарушителей общественного порядка. Но этого не случилось. Поэтому в августе на въезде на тротуар появились болларды.
11 802
#площадь Победы
2

Комментарии (11)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Викторм

3 минуты назад
Бюджет у них не сходится... Нужно почаще начальника ГИБДД сношать - на штрафах полгорода отстроить можно будет. А то им лень...
ответить

дед Макар

10 минут назад
Автохамов, что на фото наказали за неправильную парковку?
ответить

дед Макар

13 минут назад
Автохамов, что на фото наказали за неправильную парковку?
ответить

А я ведь предупреждал

21 минуту назад
что болларды надо устанавливать на длинные штыри и на цемент. А то, как сейчас устанавливают, их везде сковыпивают
ответить

Бюджет

24 минуты назад
Нужно срочно вложить на ремонт 26 Лямов
ответить

Верните

36 минут назад
На охрану ОП.-ОМОН.
ответить

Так вот как...

41 минуту назад
эта полусферическая фигня называется -боллард!!! Это Вам не хухры-мухры!!!
ответить

Вован настоящий

44 минуты назад
А почему по середине мощёного тротуара зияет проплешина из асфальта? Там Квадра копала в прошлом году, и что, до сих пор не восстановила плитку? Бардак в городе творится. Где смотритель?
ответить

санитар

47 минут назад
Подумали бы сначала об альтернативах. С нынешней автобусной остановки когда-то выгнали, теперь отсюда выметают.
ответить

жока

56 минут назад
так посмотрите по камерам кто сковырнул, делов то
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

1 сентября липецкие магазины не будут продавать спиртное
#алкоголь
5
1 сентября липецкие магазины не будут продавать спиртное

58 минут назад

Общество
В Липецке ресторан закрылся на неделю после скандала с пищевыми отравлениями посетителей
#отравление #ресторан
18
В Липецке ресторан закрылся на неделю после скандала с пищевыми отравлениями посетителей

сегодня, 10:47

Общество
За заросший сорняками участок оштрафовали на 400 000 рублей
#сорняки #штраф
8
За заросший сорняками участок оштрафовали на 400 000 рублей

сегодня, 09:25

Общество
В Липецкой области лесники нашли часть немецкого реактивного снаряда
#снаряд #боеприпас
4
В Липецкой области лесники нашли часть немецкого реактивного снаряда

сегодня, 07:39

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
8
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
В Диком и на Карьере отключат холодную воду
#отключение воды
12
В Диком и на Карьере отключат холодную воду

вчера, 18:03

Общество