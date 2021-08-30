Общество
сегодня, 11:01
Вандалы сковырнули боллард с пешеходной зоны на площади Победы
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Сегодня работники коммунальной организации восстановят препятствующий въезду на тротуар бетонную полусферу.
На минувших выходных кто-то из автомобилистов убрал с тротуара на площади Победы боллард и откинул увесистую бетонную полусферу, препятствующую заезду транспорта на пешеходную зону в сторону на пятнадцать метров.
- Это обычный вандализм. Наш народ способен на многое. Сейчас мы отправим туда работников МБУ «Управление благоустройства» и они все исправят, - сообщил GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Николай Дергунов.
Напомним, что в выходные мощеный плиткой тротуар на площади Победы (напротив магазина «Пятерочка» и ТЦ «Победа») становится автопарковкой.
В мае GOROD48 обратил на эту проблему внимание городской администрации, и в июне управление главного смотрителя Липецка установило в этом месте знаки 5.33 Правил дорожного движения, запрещающий оставлять на тротуаре автомобили. В мэрии тогда посчитали, что сотрудники ДПС, получив право привлекать к административной ответственности пренебрегающих белым человечком на синем фоне автомобилистов, будут активны в выявлении нарушителей общественного порядка. Но этого не случилось. Поэтому в августе на въезде на тротуар появились болларды.
- Это обычный вандализм. Наш народ способен на многое. Сейчас мы отправим туда работников МБУ «Управление благоустройства» и они все исправят, - сообщил GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Николай Дергунов.
Напомним, что в выходные мощеный плиткой тротуар на площади Победы (напротив магазина «Пятерочка» и ТЦ «Победа») становится автопарковкой.
В мае GOROD48 обратил на эту проблему внимание городской администрации, и в июне управление главного смотрителя Липецка установило в этом месте знаки 5.33 Правил дорожного движения, запрещающий оставлять на тротуаре автомобили. В мэрии тогда посчитали, что сотрудники ДПС, получив право привлекать к административной ответственности пренебрегающих белым человечком на синем фоне автомобилистов, будут активны в выявлении нарушителей общественного порядка. Но этого не случилось. Поэтому в августе на въезде на тротуар появились болларды.
11 802
Комментарии (11)
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Викторм
дед Макар
дед Макар
А я ведь предупреждал
Бюджет
Верните
Так вот как...
Вован настоящий
санитар
жока