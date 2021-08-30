Происшествия

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13 человек пострадали на дорогах области за три дня

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#авария #ДТП
13 человек пострадали на дорогах области за три дня

За трое суток на дорогах Липецкой области один человек погиб и 13 - пострадали. 

Как сообщает УГИБДД по Лиецкой области, 27 августа в Задонском районе на дороге Задонск-Алексеевка, съехал в кювет и опрокинулся автомобиль «Лада-2114408» под управлением 29-летней женщины. В машине находились три пассажирки, 16-летняя девушка погибла, две 15-летние девушки с различными травмами госпитализированы.

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- По предварительным сведениям, женщина-водитель не сумела обеспечить постоянный контроль над движением транспортного средства. Окончательные причины ДТП будут установлены в ходе расследования, - сообщили в ГИБДД.

В Липецке на улице Терешковой столкнулись автомобиль «Дэу Нексия» 30-летнего водителя и мотоцикл «Ямаха XV»  под управлением 37-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 23-летняя пассажирка, оба госпитализированы. По данным ГИБДД, водитель автомобиля нарушил правила перестроения. 

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28 августа в Липецком районе на трассе Орел-Тамбов 43-летний водитель  грузовика «Вольво» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением 31-летнего водителя.  В ДТП пострадал водитель  «Шевроле».




29 августа в Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков 24-летний водитель «КамАЗа» на перекрестке неравнозначных дороге не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-111940» под управлением  50-летней женщины. С места аварии госпитализированы  женщина-водитель «ВАЗа» и ее 45-летняя пассажирка. Находившийся в машине 6-летний мальчик после оказания медицинской помощи отправлен домой. 

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За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили   5827 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 40 водителей,  за неиспользование ремней безопасности –178.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  4800 случаев превышения скорости.

Также зафиксировано 82 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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For

сегодня, 11:02
такова жизнь, Почему всем жить нельзя?
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такова жизнь

сегодня, 10:41
Печальная, конечно, статистика! Но что поделать?! Это - жизнь!! Кто-то должен умирать, всем жить нельзя!
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