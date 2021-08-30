Происшествия
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13 человек пострадали на дорогах области за три дня
За трое суток на дорогах Липецкой области один человек погиб и 13 - пострадали.
Как сообщает УГИБДД по Лиецкой области, 27 августа в Задонском районе на дороге Задонск-Алексеевка, съехал в кювет и опрокинулся автомобиль «Лада-2114408» под управлением 29-летней женщины. В машине находились три пассажирки, 16-летняя девушка погибла, две 15-летние девушки с различными травмами госпитализированы.
- По предварительным сведениям, женщина-водитель не сумела обеспечить постоянный контроль над движением транспортного средства. Окончательные причины ДТП будут установлены в ходе расследования, - сообщили в ГИБДД.
В Липецке на улице Терешковой столкнулись автомобиль «Дэу Нексия» 30-летнего водителя и мотоцикл «Ямаха XV» под управлением 37-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 23-летняя пассажирка, оба госпитализированы. По данным ГИБДД, водитель автомобиля нарушил правила перестроения.
28 августа в Липецком районе на трассе Орел-Тамбов 43-летний водитель грузовика «Вольво» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением 31-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «Шевроле».
29 августа в Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков 24-летний водитель «КамАЗа» на перекрестке неравнозначных дороге не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-111940» под управлением 50-летней женщины. С места аварии госпитализированы женщина-водитель «ВАЗа» и ее 45-летняя пассажирка. Находившийся в машине 6-летний мальчик после оказания медицинской помощи отправлен домой.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5827 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 40 водителей, за неиспользование ремней безопасности –178.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4800 случаев превышения скорости.
Также зафиксировано 82 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
- По предварительным сведениям, женщина-водитель не сумела обеспечить постоянный контроль над движением транспортного средства. Окончательные причины ДТП будут установлены в ходе расследования, - сообщили в ГИБДД.
В Липецке на улице Терешковой столкнулись автомобиль «Дэу Нексия» 30-летнего водителя и мотоцикл «Ямаха XV» под управлением 37-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 23-летняя пассажирка, оба госпитализированы. По данным ГИБДД, водитель автомобиля нарушил правила перестроения.
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28 августа в Липецком районе на трассе Орел-Тамбов 43-летний водитель грузовика «Вольво» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением 31-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «Шевроле».
29 августа в Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков 24-летний водитель «КамАЗа» на перекрестке неравнозначных дороге не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-111940» под управлением 50-летней женщины. С места аварии госпитализированы женщина-водитель «ВАЗа» и ее 45-летняя пассажирка. Находившийся в машине 6-летний мальчик после оказания медицинской помощи отправлен домой.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5827 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 40 водителей, за неиспользование ремней безопасности –178.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4800 случаев превышения скорости.
Также зафиксировано 82 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
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