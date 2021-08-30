Происшествия

сегодня, 09:14

В выходные в Нижнем парке горела сухая трава

4 663
#пожар
2

Пожарных вызвали отдыхающие

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В минувшую субботу в Нижнем парке, в районе центрального пляжа горела трава. Отдыхающие, заметившие пожар, вызвали пожарных.

Видео и фото пожара опубликовано в телеграм-канале «Липчанин в России».

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, возгорание сухой травы  возникло на территории примерно в 5 квадратных метров.  Огонь тушила одна команда пожарной части №7.

Фото и видео: t.me/lipchanin


4 663
#пожар
2

Комментарии (4)

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Бук

37 минут назад
А пажарка не сгорела ?
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Пенсионер

42 минуты назад
В воскресенье вечером в логу около авторынка также горела сухая трава.
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Ссвободный человек.

54 минуты назад
Мало того разрушили весь парк,так теперь и сожгли. РОССИЯ ВЕЛИКАЯ СТРАНА, ХА- ХА- ХА.
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Гость.

сегодня, 09:37
А директор парка что в это время делал? Он что не знает что траву надо оказывать? Или только с орендаторов плату считает.
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