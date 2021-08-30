В выходные в Нижнем парке горела сухая трава

Пожарных вызвали отдыхающие

Фото и видео:

t.me/lipchanin

В минувшую субботу в Нижнем парке, в районе центрального пляжа горела трава. Отдыхающие, заметившие пожар, вызвали пожарных.Видео и фото пожара опубликовано в телеграм-канале «Липчанин в России».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, возгорание сухой травы возникло на территории примерно в 5 квадратных метров. Огонь тушила одна команда пожарной части №7.