Происшествия
сегодня, 09:14
В выходные в Нижнем парке горела сухая трава
Пожарных вызвали отдыхающие
Загрузка плеера
В минувшую субботу в Нижнем парке, в районе центрального пляжа горела трава. Отдыхающие, заметившие пожар, вызвали пожарных.
Видео и фото пожара опубликовано в телеграм-канале «Липчанин в России».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, возгорание сухой травы возникло на территории примерно в 5 квадратных метров. Огонь тушила одна команда пожарной части №7.
Фото и видео: t.me/lipchanin
Видео и фото пожара опубликовано в телеграм-канале «Липчанин в России».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, возгорание сухой травы возникло на территории примерно в 5 квадратных метров. Огонь тушила одна команда пожарной части №7.
Фото и видео: t.me/lipchanin
Бук
Пенсионер
Ссвободный человек.
Гость.