Общество
сегодня, 07:39
В Липецкой области лесники нашли часть немецкого реактивного снаряда
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Снаряд от «Ванюши» уничтожили спасатели на спецполигоне
Как сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, на полигоне Липецкого района взрывниками аварийно-спасательного отряда была уничтожена тыльная часть реактивного снаряда «Ванюша», обнаруженная на территории Тербунского района.
Фото: ugpss48.ru
Как стало известно GOROD48, заднюю часть снаряда от немецкого крупнокалиберного реактивного миномёта Nebelwerfer, прозванного во время войны красноармейцами «Ванюшей», обнаружили сотрудники лесхоза на территории Казинского лесничества.
Фото: ugpss48.ru
Как стало известно GOROD48, заднюю часть снаряда от немецкого крупнокалиберного реактивного миномёта Nebelwerfer, прозванного во время войны красноармейцами «Ванюшей», обнаружили сотрудники лесхоза на территории Казинского лесничества.
3 620
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