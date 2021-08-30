Общество

сегодня, 07:39

В Липецкой области лесники нашли часть немецкого реактивного снаряда

3 620
#снаряд #боеприпас
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В Липецкой области лесники нашли часть немецкого реактивного снаряда

Снаряд от «Ванюши» уничтожили спасатели на спецполигоне

Как сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, на полигоне Липецкого района взрывниками аварийно-спасательного отряда была уничтожена тыльная часть реактивного снаряда «Ванюша», обнаруженная на территории Тербунского района.

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Фото: ugpss48.ru

Как стало известно GOROD48, заднюю часть снаряда от немецкого крупнокалиберного реактивного миномёта Nebelwerfer, прозванного во время войны красноармейцами «Ванюшей»,  обнаружили сотрудники лесхоза на территории Казинского лесничества.

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3 620
#снаряд #боеприпас
1

Комментарии (3)

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Гость

18 минут назад
Казинского лесничества нет и не было в истории Тербунского лесхоза.
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Швондер

сегодня, 08:02
Мол работаем, в загашнике еще хватает для пиара. Бос требует статистику и отчет.
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++++

сегодня, 07:54
Лесники не сказали ,грибы есть?
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