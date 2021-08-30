В Липецкой области лесники нашли часть немецкого реактивного снаряда

Снаряд от «Ванюши» уничтожили спасатели на спецполигоне

Фото:

ugpss48.ru

Как сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, на полигоне Липецкого района взрывниками аварийно-спасательного отряда была уничтожена тыльная часть реактивного снаряда «Ванюша», обнаруженная на территории Тербунского района.Как стало известно GOROD48, заднюю часть снаряда от немецкого крупнокалиберного реактивного миномёта Nebelwerfer, прозванного во время войны красноармейцами «Ванюшей», обнаружили сотрудники лесхоза на территории Казинского лесничества.