Общество

сегодня, 18:03

В Диком и на Карьере отключат холодную воду

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#отключение воды
В Диком и на Карьере отключат холодную воду
30 августа с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители Карьера — дома № 88 по улице Тельмана, частного сектора улиц Железнодорожной, Гранитной, Щорса, Кротевича, Урицкого, Новокарьерной, Шевченко, Вавилова, проезда Шишкина — ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на улице Железнодорожной.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду для устранения утечки на водоводе по улице Володарского потребителям частного сектора Дикого — улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Даргомыжского, переулка Вишневого.

С 10:00 до 17:00 не будет холодной воды в доме № 1 по улице Балакирева и домах частного сектора улиц Биологической, Урожайной, Мирной, Перова, Балакирева, переулка Яблочкина из-за устранения утечки на водоводе на участке переулка Яблочкина.

С 10:00 до 17:00 для устранения утечки на водоводе на участке улицы Юношеской в частном секторе вышеназванной улицы ЛГЭК временно отключит подачу холодной воды.

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество в СНТ «Горняк», СНТ «Спутник», СНТ «Дружба», с 14:00 до 17:00 обесточат дома № 15, 16, 21, 22, 35б в 15-м микрорайоне.
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#отключение воды

Комментарии (2)

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Сергей

10 минут назад
Хотел спросить а когда будет заменааодопроаода в целом. Все водопроаоды в городе построены более 60 лет назад. Но наверное ремонтировать выгодне что сделанл и сколько денег затрачено никто не знает. А то сделают из пластика и на 50 без проблем а где деньги брать жуликам
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сумасшедшая Липчанка

41 минуту назад
Что это за утечки такие?! Постоянно отключают воду! На 11-микрорайоне , почти неделя , как нет ни холодной воды , ни горячей... Не подмытся , не пожрать сготовить...
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