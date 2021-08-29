В Диком и на Карьере отключат холодную воду

30 августа с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители Карьера — дома № 88 по улице Тельмана, частного сектора улиц Железнодорожной, Гранитной, Щорса, Кротевича, Урицкого, Новокарьерной, Шевченко, Вавилова, проезда Шишкина — ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на улице Железнодорожной.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду для устранения утечки на водоводе по улице Володарского потребителям частного сектора Дикого — улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Даргомыжского, переулка Вишневого.



С 10:00 до 17:00 не будет холодной воды в доме № 1 по улице Балакирева и домах частного сектора улиц Биологической, Урожайной, Мирной, Перова, Балакирева, переулка Яблочкина из-за устранения утечки на водоводе на участке переулка Яблочкина.



С 10:00 до 17:00 для устранения утечки на водоводе на участке улицы Юношеской в частном секторе вышеназванной улицы ЛГЭК временно отключит подачу холодной воды.



Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество в СНТ «Горняк», СНТ «Спутник», СНТ «Дружба», с 14:00 до 17:00 обесточат дома № 15, 16, 21, 22, 35б в 15-м микрорайоне.