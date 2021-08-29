Погода в Липецке

50 минут назад

В Липецкой области снова жарко: днем до +32

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#погода #жара
В Липецкой области снова жарко: днем до +32

В ближайшие сутки Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +12 до +17 градусов, днем будет от +27 до +32 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +13 до +15 градусов, днем будет от +28 до +30 градусов.

День 30 августа стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году — 4 градуса тепла.
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#погода #жара

Комментарии (2)

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Артем

3 минуты назад
Жара на посошок
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Максим

29 минут назад
Когда же уже эта лето закончится?! Надоела она!! Лучше было бы холодно, и до минус 30!!!
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