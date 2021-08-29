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55 минут назад
Четверо воронежцев отправились в Крым на велосипедах
Четыре жителя Воронежа решили рискнуть и отправились в Крым на велосипедах.
Их путь продолжается уже не первый день. Попутно они делятся фотографиями и видеозаписями в социальных сетях и рассказывают, как проходит их путешествие. Об этом сообщает Воронежский городской портал со ссылкой на сообщество «Мой и твой Воронеж» во "Вконтакте".
Судя по тому, что они рассказали, они уже успели проехать Ростов-на-Дону, Керчь, Ялту, а их конечная точка – это Севастополь.
В комментариях под записью о путешествии оставил комментарий отец одного из ребят-путешествеников. "Один из них мой сын. Сначала не поверил, что поедут. Потом стало ясно, что не шутят. Молодцы, но мы все родители волновались. Доехали. Отдыхают активно. Не самое плохое увлечение. Рады за них. У меня от сердца отлегло. 1500 километров — это не шутки. Мы вас любим парни", — написал он.
Их путь продолжается уже не первый день. Попутно они делятся фотографиями и видеозаписями в социальных сетях и рассказывают, как проходит их путешествие. Об этом сообщает Воронежский городской портал со ссылкой на сообщество «Мой и твой Воронеж» во "Вконтакте".
Судя по тому, что они рассказали, они уже успели проехать Ростов-на-Дону, Керчь, Ялту, а их конечная точка – это Севастополь.
В комментариях под записью о путешествии оставил комментарий отец одного из ребят-путешествеников. "Один из них мой сын. Сначала не поверил, что поедут. Потом стало ясно, что не шутят. Молодцы, но мы все родители волновались. Доехали. Отдыхают активно. Не самое плохое увлечение. Рады за них. У меня от сердца отлегло. 1500 километров — это не шутки. Мы вас любим парни", — написал он.