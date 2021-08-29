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34 минуты назад

Михаил Тарасенко: «Поддержка социально ориентированных предприятий - неотъемлемая составляющая государственной политики»

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Михаил Тарасенко: «Поддержка социально ориентированных предприятий - неотъемлемая составляющая государственной политики»

Депутат Госдумы РФ посетил липецкий завод «Электроаппарат» и пообщался с коллективом. Больше половины сотрудников предприятия – с ограниченными возможностями здоровья.

Производства и организации, которые дают возможность людям с ограниченными возможностями зарабатывать и реализовать себя, должны всесторонне поддерживаться государством – уверен первый заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ Михаил Тарасенко.

Завод «Электроаппарат» создавался в советские годы под эгидой липецкого отделения Всероссийского общества слепых. Предприятие производило электропредохранители. Сегодня ассортимент продукции «Электроаппарата» насчитывает несколько десятков позиций, включая комплектующие для производства холодильников и стиральных машин крупных зарубежных производителей. Единственное, что не изменилось за прошедшие годы – бережное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Если изначально в советские годы мы ориентировались на трудоустройство инвалидов по зрению, то сейчас предприятие активно принимает на работу и слабослышащих, людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата», - рассказал председатель липецкого отделения Всероссийского общества слепых – учредителя ООО «Электроаппарат» - Николай Сарычев.



Сегодня на предприятии трудятся порядка 340 сотрудников. 176 из них – люди с ограниченными возможностями здоровья. 
С 1 июня 2021 года квотирование рабочих мест для инвалидов контролируют Центры занятости и регулирует закон «О занятости». Соавтором соответствующих поправок стал Михаил Тарасенко.

«Сегодня я увидел, как развивается «Электроаппарат». Это современное автоматизированное производство. При этом здесь выдерживается баланс между модернизацией производственных мощностей и сохранением специализированных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы дать возможность инвалидам зарабатывать и реализовать себя. Убежден, что государство должно всесторонне поддерживать не только рентабельные и экономически успешные предприятия, но и социально ориентированные. Это неотъемлемая составляющая государственной политики», - резюмировал Михаил Тарасенко. 

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