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56 минут назад
Под Воронежем три ребенка пострадали в ДТП с автобусом
Столкнулись автобус и три автомобиля
ДТП с участием трех автомобилей и автобуса произошло в Бобровском районе Воронежской области. В результате происшествия шесть человек пострадали, в том числе трое детей. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По информации ведомства, ДТП произошло в 20:20. 52-летний водитель Toyota Prius наехал на автомобиль Skoda Karoq, который влетел в Kia Сeed, а она, в свою очередь, въехала в стоящий впереди автобус MAN.
Автобус, ставший участником столкновения, на момент происшествия перевозил 48 пассажиров. Среди пассажиров по итогу случившегося никто не пострадал.
Пострадавшими в происшествии стали водитель автомобиля «Шкода» и два несовершеннолетних пассажира иномарки — мальчики 14 и 8 лет. Аналогичное число пострадавших пассажиров иномарки «Киа-Сил»: женщина 46 лет, девушка 18 лет и девочка 8 лет.
По информации ведомства, ДТП произошло в 20:20. 52-летний водитель Toyota Prius наехал на автомобиль Skoda Karoq, который влетел в Kia Сeed, а она, в свою очередь, въехала в стоящий впереди автобус MAN.
Автобус, ставший участником столкновения, на момент происшествия перевозил 48 пассажиров. Среди пассажиров по итогу случившегося никто не пострадал.
Пострадавшими в происшествии стали водитель автомобиля «Шкода» и два несовершеннолетних пассажира иномарки — мальчики 14 и 8 лет. Аналогичное число пострадавших пассажиров иномарки «Киа-Сил»: женщина 46 лет, девушка 18 лет и девочка 8 лет.