Происшествия

17 минут назад

В Липецке столкнулись два автомобиля БМВ

2 287
#ДТП
В Липецке столкнулись два автомобиля БМВ

Госпитализация участникам аварии не потребовалась.

Накануне поздно вечером в районе Товарного проезда столкнулись два автомобиля БМВ.

— По предварительным данным, 30-летний водитель БМВ при развороте столкнулся с другим БМВ под управлением 26-летнего водителя, — рассказали GOROD48 в пресс-службе ГИБДД России по Липецкой области.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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2 287
#ДТП

Комментарии (2)

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пацан

7 минут назад
подстава однозначно.
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н-дя

11 минут назад
ПДД ни что,понты-все.
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