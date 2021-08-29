Происшествия
17 минут назад
В Липецке столкнулись два автомобиля БМВ
Госпитализация участникам аварии не потребовалась.
Накануне поздно вечером в районе Товарного проезда столкнулись два автомобиля БМВ.
— По предварительным данным, 30-летний водитель БМВ при развороте столкнулся с другим БМВ под управлением 26-летнего водителя, — рассказали GOROD48 в пресс-службе ГИБДД России по Липецкой области.
В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
— По предварительным данным, 30-летний водитель БМВ при развороте столкнулся с другим БМВ под управлением 26-летнего водителя, — рассказали GOROD48 в пресс-службе ГИБДД России по Липецкой области.
В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
пацан
н-дя