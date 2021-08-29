Происшествия

16 минут назад

В Данковском районе горел ангар

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#пожар
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В Данковском районе горел ангар

Люди в ЧП не пострадали.

В селе Политово накануне днем загорелся ангар, принадлежащий одному из местных предприятий. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе МЧС России по Липецкой области, на пожар выезжали два отделения пожарно-спасательной части. Никто из людей не пострадал. Огонь повредил отделку подсобного помещения, пластмассовые емкости и мебель.

Фото: пресс-служба МЧС России по Липецкой области
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#пожар
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