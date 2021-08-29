В Липецке будут судить любителя оливкового масла

Мужчина обвиняется в совершении 9 эпизодов повторных краж и грабежей из сетевых магазинов

Полицейские завершили расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего ранее судимого липчанина в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж») и 8 эпизодов уголовных дел, предусмотренных статьей 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»).



С июня по июль 2021 года обвиняемый воровал продукты в сетевых магазинах, расположенных на территории Октябрьского округа Липецка. Из продуктов он чаще всего брал кофе и оливковое масло. Унес еды в общей сложности на сумму свыше 7 600 рублей. Похищенное обвиняемый продавал, а деньги тратил.



— В настоящее время многоэпизодное уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.