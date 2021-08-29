Происшествия

59 минут назад

В Липецке будут судить любителя оливкового масла

4 398
#кража #полиция
В Липецке будут судить любителя оливкового масла

Мужчина обвиняется в совершении 9 эпизодов повторных краж и грабежей из сетевых магазинов

Полицейские завершили расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего ранее судимого липчанина в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж») и 8 эпизодов уголовных дел, предусмотренных статьей 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»).

С июня по июль 2021 года обвиняемый воровал продукты в сетевых магазинах, расположенных на территории Октябрьского округа Липецка. Из продуктов он чаще всего брал кофе и оливковое масло. Унес еды в общей сложности на сумму свыше 7 600 рублей. Похищенное обвиняемый продавал, а деньги тратил.

— В настоящее время многоэпизодное уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
4 398
#кража #полиция

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

судья Дредд

41 минуту назад
Лучше бы его посадили на пожизненно !! ахаха...
ответить

11111

42 минуты назад
7 тыс и срок до 4 лет...оригинально...Какой же срок тогда должны мотать своровавшие миллиарды?
ответить

Житель

44 минуты назад
Масленица пришла!
ответить

аннушка

55 минут назад
масло атдаай
ответить

Еще в рубрике

ДТП с участием мотоциклиста записала видеокамера
#ДТП
2
ДТП с участием мотоциклиста записала видеокамера

33 минуты назад

Происшествия
Столкновение на перекрестке попало на запись видеокамеры
#ДТП
3
Столкновение на перекрестке попало на запись видеокамеры

сегодня, 10:29

Происшествия
Мотоциклист попал в аварию на улице Терешковой
#ДТП. мотоцикл
9
Мотоциклист попал в аварию на улице Терешковой

сегодня, 10:10

Происшествия
У жителя Липецкой области изъяли более 2,5 килограмма наркотиков
#наркотики #полиция
4
У жителя Липецкой области изъяли более 2,5 килограмма наркотиков

сегодня, 08:49

Происшествия
В Липецке убили собаку, надев ей пластиковый пакет на голову
#жестокое обращение с животными
116
В Липецке убили собаку, надев ей пластиковый пакет на голову

вчера, 11:32

Происшествия
Завершено расследование дела о взрыве на заводе под Липецком
#взрыв #Сенцово
16
Завершено расследование дела о взрыве на заводе под Липецком

вчера, 10:48

Происшествия