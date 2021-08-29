Столкновение на перекрестке попало на запись видеокамеры

В ДТП никто не пострадал.

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Накануне вечером, в 21.06, на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой столкнулись два автомобиля. Пересекая перекресток водитель первой машины сбавил скорость и хотел было повернуть налево, но передумал. В это время в него врезался водитель ехавшей сзади машины. В пресс-службе ГИБДД России по Липецкой области информации об этом ДТП нет. Скорее всего его оформили с помощью дорожных комиссаров.