Происшествия

сегодня, 10:29

Столкновение на перекрестке попало на запись видеокамеры

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#ДТП
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В ДТП никто не пострадал.

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Накануне вечером, в 21.06, на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой столкнулись два автомобиля. Пересекая перекресток водитель первой машины сбавил скорость и хотел было повернуть налево, но передумал. В это время в него врезался водитель ехавшей сзади машины. В пресс-службе ГИБДД России по Липецкой области информации об этом ДТП нет. Скорее всего его оформили с помощью дорожных комиссаров.
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#ДТП
1

Комментарии (3)

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Жека

17 минут назад
Поворот налево запрещен
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Дрю

36 минут назад
мама, дорогая, А это сейчас кого-то останавливает? МВД сейчас с фаркопами и сабвуферами борется. Сейчас даже красный не запрещающий...
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мама, дорогая

58 минут назад
На этом перекрестке разрешен поворот налево с ул. Терешковой на ул. Космонавтов , в сторону " Прогресса" ?!
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