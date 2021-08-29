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У жителя Липецкой области изъяли более 2,5 килограмма наркотиков

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#наркотики #полиция
У жителя Липецкой области изъяли более 2,5 килограмма наркотиков

Мужчина уверял, что хранил и выращивал коноплю для личного употребления.

Во время проведения оперативных мероприятий в одном из сёл Тербунского района наркополицейские обнаружили в огороде у 45-летнего гражданина 38 кустов конопли. А в его сарае — уже высушенные растения и марихуану. Общий вес изъятых наркотиков составил более 2,5 килограмма.

Мужчина пояснил, что наркотические средства и  наркотикосодержащие растения, хранились и выращивались с целью личного употребления. В момент обыска он находился в состоянии наркотического опьянения.

— В отношении мужчины составлен протокол по ч. 1 ст. 6.9. КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Кроме того, полицейские возбудили еще и несколько уголовных дел: по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение, перевозка, изготовление наркотических средств» и частью 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.


Фото: пресс-служба УМВД России по Липецкой области
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#наркотики #полиция

Комментарии (2)

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Аноним

32 минуты назад
Обидно за натур продукт.
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Всезнающий липчанин

38 минут назад
Мужик просто зотел эмигрировать в Колумбию и стать наркобароном...
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