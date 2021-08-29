Неделя 48
42 минуты назад
Все к школе вроде бы купили – дневник, тетрадки и ремень
Итоги недели.
Вот и подошел к концу август. Последний месяц лета с нехорошей репутацией не подкачал и в этот раз. Так, от ковида только вчера умерли 9 липчан, а с начала августа в нашей области от этой инфекции скончалось уже 227 человек, а Россия вышла на темпы суточной смертности в 800 человек и больше. Также август традиционно стал месяцем авиакатастроф: с начала месяца Россия потеряла вертолет и пять самолетов.
Чтоб вас тут больше не стояло!
Прошу поправить бюллетень
Тем временем страна готовится к первым в своей истории трехдневным выборам в Госдуму, а наш регион – еще и обновлению областного Совета, в котором на этой неделе, возможно, прошла последняя сессия.
GOROD48 спросил у депутатов: «Чем запомнился депутатам Липецкого областного Совета нынешний созыв?»
Чтобы ни говорили о народных избранниках липчане, сами они считают, что плодотворно работали пять лет. В этом созыве было много необычного. Например, впервые региональный парламент ушел на удаленку. Депутатам пришлось проголосовать, пожалуй, за самый болезненный для россиян вопрос: повышение пенсионного возраста. Один депутат этого созыва подался в бега после обвинения в экономических преступлениях (Михаил Захаров, избиравшийся при поддержке «Единой России»), другой эмигрировал, боясь обвинения в поддержке «неконструктивных» политиков (внефракционный Олег Хомутинников, попавший в облсовет по спискам ЛДПР).
И вот – новые выборы. До которых не дошли по разным причинам 11 кандидатов (см. «Из-за акций иностранных компаний с выборов в Липецкой области сошли несколько кандидатов»). Также облизбирком аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному избирательному округу №114 Ильи Решетняка, выдвинутого «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость». В пресс-службе облизбиркома GOROD48 сообщили, что он снялся с выборов по собственному желанию.
А в минувшее воскресенье состоялись довыборы депутата Липецкого горсовета по 35-му избирательному округу. На них пришло рекордно мало избирателей – всего 9,5%. Победу одержала представитель партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» Евдокия Бычкова. Но тут же «ЛДПР оспорила победу Евдокии Бычковой на довыборах в Липецкий горсовет», усомнившись в их честности. Понять жириновцев было бы можно, если бы речь шла о нескольких процентах голосов. Но в этом случае единственный конкурент Бычковой набрал в семь раз меньше голосов избирателей. Впрочем, эти выборы войдут в историю тем, что 12 членов горизбиркома поставили свои подписи под итоговым протоколом выборов, провозгласив их победителем… Клавдию Бычкову. В итоге «Горизбирком Липецка подал сам на себя в суд!» - согласно закону, любые изменения в конечные протоколы голосования могут быть внесены только через суд.
А еще «Следственный комитет заинтересовался доходами бывшего юриста облизбиркома». В 2015 году Алексей Пахомов не заплатил налоги с подарков в виде недвижимости стоимостью 90 миллионов рублей. Также работники ООО «Городская касса», организации, находящейся сейчас в стадии банкротства, обвинили этого экс-руководителя аппарата облизбиркома его в том, что он вывел из этой коммерческой организации 10 миллионов рублей! Сам Алексей Пахомов, который является сейчас членом территориальной избирательной комиссии города Коломны, отрицает эти обвинения.
Мы все хотим большой и чистой
зарплаты, жизни и любви
В среду «В Липецке торжественные линейки 1 сентября пройдут только для учеников первых и одиннадцатых классов» - меры эпидемиологической безопасности внесли коррективы в празднование Дня знаний. Злополучный ковид сказался и на цене одежды, обуви и школьных принадлежностей. В Росстате уверяют, что стоимость набора товаров для средней школы в этом году по сравнению с 2020-м для мальчиков увеличилась на 4,1%, для девочек - на 3,9%. Что, мол, ниже инфляции в стране. А как на самом деле? Школьную форму в Липецке можно найти и в несколько раз дороже, чем подсчитал Росстат (см. «Скоро в школу: сколько денег потратят родители»).
Тем родителям, кто успел в августе получить 10 тысяч рублей единовременной выплаты на детей-школьников, собрать своих чад было, конечно, легче, чем тем, кто получит эти деньги позже. На подходе – единовременные выплаты в 10 000 рублей пенсионерам («Липецкие пенсионеры получат путинскую выплату в сентябре») и в 15 000 рублей – семьям военных.
Пока одни считают, на что потратить полученные выплаты, доходы другие оценивают рейтинговые агентства. Так, на этой неделе «Липчанки снова вошли в рейтинг богатейших женщин России». По версии «Forbes», в число 25 богатейших женщин России вошли Ольга Белявцева и Светлана Борцова. Первой принадлежат доли в компании «Прогресс», выпускающей продукты под брендами «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет», и компания «Агроном-Сад». Вторая – невестка депутата Госдумы Николая Борцова, акционер АО «Прогресс Капитал».
Удачное родство, кстати, не обязательный атрибут богача. Так, экс-депутат Липецкого горсовета Артур Шахов, наследник Виктора Шахова, который в свое время был хозяином местной топливной империи под брендом «Липецкой топливной компании», не сумел удержать в руках птицу счастья. По решению Арбитражного суда «Король бензоколонок» признан банкротом из-за долга в 1,3 млрд рублей».
«Липчанам установили прожиточный минимум на 2022 год». В расчете на душу населения он составит 10 373 рубля (в этом году он составляет 9 945 рублей). Для трудоспособного населения эта величина выше – 11 307 рублей (действующий размер – 10 742 рубля) . Прожиточный минимум для детей установлен в 10 654 рубля (сейчас – 10 215 рублей), для пенсионеров – в 9 190 рублей (до конца этого года – 8 811 рублей).
Не стоит путать, как это часто делают, размер прожиточного минимума с минимальным размером заработной платы. Прожиточный минимум используют для оценки уровня жизни населения, расчета МРОТ, определения размеров различных мер социальной поддержки: пособий, стипендий, пенсий и социальных выплат.
Сначала сделайте дороги –
потом искореняйте мат
На этой неделе «Евгения Уваркина назвала рекордными количество отремонтированных в этом году дорог в Липецке». В этом году подрядчики вышли сразу на 40 объектов. На шести из них работы уже завершены, на 19-ти – входят в завершающую стадию. Глава Липецка побывала на трех объектах улично-дорожной сети города ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Однако только лишь дорогами дело не обошлось. Так, пройдя по обочине новой дороги по улице Мичурина, на проспекте Победы в районе остановки «Улица Юных Натуралистов» мэр обратила внимание на очередную раскопку энергетиков, странный, опутанный срезанными проводами столб посреди тротуара и несколько киосков и павильонов, к которым шел провод как раз через этот столб.
– Это безобразие нужно убрать! – распорядилась Евгения Уваркина.
Глава Липецка дала своим подчиненным срок в несколько дней, чтобы убрать этот самый столб и, возможно, незаконную торговлю. А перейдя на другой сторону проспекта Победы, Евгения Уваркина обратила внимание на стоящую на островке из разбитой тротуарной плитки пивнушку. Оказалось, это строение незаконно. Почему оно до сих пор не снесено? Освободившееся место может занять законный нестационарный торговый объект.
Кстати, мэрия завершает торги на 100 млн рублей, полученных Липецком дополнительно в качестве приза за успехи в работе этого года. На эти деньги появятся новые дороги, в том числе на улицах частного сектора. В списке – 11 улиц, среди них Талалихина, Невского, Фанерная, Ульяны Громовой, отрезок по Белана от Стаханова до Меркулова. Также впервые городская администрация начала торги по ремонтам объектов улично-дорожной сети, запланированным на следующий год. А это – 22 дороги, на которые выделены более 700 млн рублей.
Однако в присутствии депутатов чиновники выглядят менее уверенными. Так, на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета депутаты так и не поняли, что будет со старой веткой моста у Новой Жизни. Его нужно срочно ремонтировать, но на это в бюджете нет средств. Чиновники даже допускают возможность демонтажа старого путепровода, хотя его новую ветку построили как раз для того, чтобы ликвидировать постоянные пробки на автомобильном мосту через железнодорожные пути. Поэтому пока «В мэрии Липецка размышляют над судьбой старого виадука у поселка Новая Жизнь».
«Налоговики требуют банкротства фирмы, благоустраивавшей сквер у Комсомольского пруда». ООО «Доминант» известна липчанам, как организация, которая больше навредила этому месту, чем навела в нем порядок, хотя и получила за работу 61,8 млн рублей. В рамках гарантийных обязательств МКУ «Управление строительства Липецка» направила претензии компании «Доминант», предложив в добровольном порядке устранить замечания. Но фирма не согласилась добровольно устранить замечания. Поэтому еще в мае долги «Доминанта» мэрия передала другой строительной организации, ООО ГК «Солидарность». Согласно договору цессии, ГК «Солидарность» имеет право взыскать сумму ущерба с фирмы «Доминант». В счет стоимости уступаемого права требования ГК «Солидарность» взяла на себя обязательства до 30 сентября этого года устранить выявленные недостатки в сквере у Комсомольского пруда.
Интересно, что липчане увидят 30 сентября, если подрядившаяся исправить брак новая компания, кажется, в сквере у Комсомольского пруда еще не появлялась?
Тем временем прямо напротив областного управления ФСБ «На улице Советской в Липецке разрушается подпорная стенка». В мэрии GOROD48 сообщили, что перекладка стены оценена в 220 тысяч рублей, и что ее ремонт запланирован на осень.
А вот и «Эксклюзив GOROD48: первый пуск нового фонтана у «Звездного». Вечером в четверг строители впервые запустили полную версию шоу, которое способен создавать фонтан. Специалисты проверили корректность одновременной работы светового и музыкального оборудования в ее сочетании с танцующими струями воды. Первой отработанной композицией стал вальс Арама Хачатуряна из фильма «Маскарад».
«Репертуар» нового фонтана в первое время будет состоять из 14 композиций. Это классика и мировые хиты: «Времена года. Зима» Антонио Вивальди, «The Show must go on» Queen, «Трава у дома» группы «Земляне», «Skyfall» Adele. Говорят, что на его открытие приедет председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф (банк стал спонсором строительства).
Ну и ну!
«Полетят ли самолеты из Липецка в Египет? Первые рейсы запланированы на сентябрь». Да-да, то, о чем годами говорил предыдущий глава региона Олег Королев, наконец-то может произойти. Первый рейс из Липецка в Шарм-Эль-Шейх намечен на 15 сентября, в Хургаду – на 20 сентября.
А пока липчане летают по дорогам на автомобилях. 24 августа мы сообщили, что «Задержан липецкий лихач, не оплативший 185 штрафов на сумму 194 тысячи рублей». Мужчине грозит не только уплата многотысячного долга в двукратном размере, но и лишение водительских прав на длительный срок.
«Сотрудник Генеральной прокуратуры» лишил жителя Липецкой области 900 000 рублей». Конечно, это был ненастоящий полковник. Который развел очередного разиню. Мошенник общался с жертвой нескольких дней, давал инструкции на оформление кредитов и перечисление денежных средств на «безопасные банковские ячейки».
Чтоб вас тут больше не стояло!
Прошу поправить бюллетень
Тем временем страна готовится к первым в своей истории трехдневным выборам в Госдуму, а наш регион – еще и обновлению областного Совета, в котором на этой неделе, возможно, прошла последняя сессия.
GOROD48 спросил у депутатов: «Чем запомнился депутатам Липецкого областного Совета нынешний созыв?»
Чтобы ни говорили о народных избранниках липчане, сами они считают, что плодотворно работали пять лет. В этом созыве было много необычного. Например, впервые региональный парламент ушел на удаленку. Депутатам пришлось проголосовать, пожалуй, за самый болезненный для россиян вопрос: повышение пенсионного возраста. Один депутат этого созыва подался в бега после обвинения в экономических преступлениях (Михаил Захаров, избиравшийся при поддержке «Единой России»), другой эмигрировал, боясь обвинения в поддержке «неконструктивных» политиков (внефракционный Олег Хомутинников, попавший в облсовет по спискам ЛДПР).
И вот – новые выборы. До которых не дошли по разным причинам 11 кандидатов (см. «Из-за акций иностранных компаний с выборов в Липецкой области сошли несколько кандидатов»). Также облизбирком аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному избирательному округу №114 Ильи Решетняка, выдвинутого «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость». В пресс-службе облизбиркома GOROD48 сообщили, что он снялся с выборов по собственному желанию.
А в минувшее воскресенье состоялись довыборы депутата Липецкого горсовета по 35-му избирательному округу. На них пришло рекордно мало избирателей – всего 9,5%. Победу одержала представитель партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» Евдокия Бычкова. Но тут же «ЛДПР оспорила победу Евдокии Бычковой на довыборах в Липецкий горсовет», усомнившись в их честности. Понять жириновцев было бы можно, если бы речь шла о нескольких процентах голосов. Но в этом случае единственный конкурент Бычковой набрал в семь раз меньше голосов избирателей. Впрочем, эти выборы войдут в историю тем, что 12 членов горизбиркома поставили свои подписи под итоговым протоколом выборов, провозгласив их победителем… Клавдию Бычкову. В итоге «Горизбирком Липецка подал сам на себя в суд!» - согласно закону, любые изменения в конечные протоколы голосования могут быть внесены только через суд.
А еще «Следственный комитет заинтересовался доходами бывшего юриста облизбиркома». В 2015 году Алексей Пахомов не заплатил налоги с подарков в виде недвижимости стоимостью 90 миллионов рублей. Также работники ООО «Городская касса», организации, находящейся сейчас в стадии банкротства, обвинили этого экс-руководителя аппарата облизбиркома его в том, что он вывел из этой коммерческой организации 10 миллионов рублей! Сам Алексей Пахомов, который является сейчас членом территориальной избирательной комиссии города Коломны, отрицает эти обвинения.
Мы все хотим большой и чистой
зарплаты, жизни и любви
В среду «В Липецке торжественные линейки 1 сентября пройдут только для учеников первых и одиннадцатых классов» - меры эпидемиологической безопасности внесли коррективы в празднование Дня знаний. Злополучный ковид сказался и на цене одежды, обуви и школьных принадлежностей. В Росстате уверяют, что стоимость набора товаров для средней школы в этом году по сравнению с 2020-м для мальчиков увеличилась на 4,1%, для девочек - на 3,9%. Что, мол, ниже инфляции в стране. А как на самом деле? Школьную форму в Липецке можно найти и в несколько раз дороже, чем подсчитал Росстат (см. «Скоро в школу: сколько денег потратят родители»).
Тем родителям, кто успел в августе получить 10 тысяч рублей единовременной выплаты на детей-школьников, собрать своих чад было, конечно, легче, чем тем, кто получит эти деньги позже. На подходе – единовременные выплаты в 10 000 рублей пенсионерам («Липецкие пенсионеры получат путинскую выплату в сентябре») и в 15 000 рублей – семьям военных.
Пока одни считают, на что потратить полученные выплаты, доходы другие оценивают рейтинговые агентства. Так, на этой неделе «Липчанки снова вошли в рейтинг богатейших женщин России». По версии «Forbes», в число 25 богатейших женщин России вошли Ольга Белявцева и Светлана Борцова. Первой принадлежат доли в компании «Прогресс», выпускающей продукты под брендами «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет», и компания «Агроном-Сад». Вторая – невестка депутата Госдумы Николая Борцова, акционер АО «Прогресс Капитал».
Удачное родство, кстати, не обязательный атрибут богача. Так, экс-депутат Липецкого горсовета Артур Шахов, наследник Виктора Шахова, который в свое время был хозяином местной топливной империи под брендом «Липецкой топливной компании», не сумел удержать в руках птицу счастья. По решению Арбитражного суда «Король бензоколонок» признан банкротом из-за долга в 1,3 млрд рублей».
«Липчанам установили прожиточный минимум на 2022 год». В расчете на душу населения он составит 10 373 рубля (в этом году он составляет 9 945 рублей). Для трудоспособного населения эта величина выше – 11 307 рублей (действующий размер – 10 742 рубля) . Прожиточный минимум для детей установлен в 10 654 рубля (сейчас – 10 215 рублей), для пенсионеров – в 9 190 рублей (до конца этого года – 8 811 рублей).
Не стоит путать, как это часто делают, размер прожиточного минимума с минимальным размером заработной платы. Прожиточный минимум используют для оценки уровня жизни населения, расчета МРОТ, определения размеров различных мер социальной поддержки: пособий, стипендий, пенсий и социальных выплат.
Сначала сделайте дороги –
потом искореняйте мат
На этой неделе «Евгения Уваркина назвала рекордными количество отремонтированных в этом году дорог в Липецке». В этом году подрядчики вышли сразу на 40 объектов. На шести из них работы уже завершены, на 19-ти – входят в завершающую стадию. Глава Липецка побывала на трех объектах улично-дорожной сети города ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Однако только лишь дорогами дело не обошлось. Так, пройдя по обочине новой дороги по улице Мичурина, на проспекте Победы в районе остановки «Улица Юных Натуралистов» мэр обратила внимание на очередную раскопку энергетиков, странный, опутанный срезанными проводами столб посреди тротуара и несколько киосков и павильонов, к которым шел провод как раз через этот столб.
– Это безобразие нужно убрать! – распорядилась Евгения Уваркина.
Глава Липецка дала своим подчиненным срок в несколько дней, чтобы убрать этот самый столб и, возможно, незаконную торговлю. А перейдя на другой сторону проспекта Победы, Евгения Уваркина обратила внимание на стоящую на островке из разбитой тротуарной плитки пивнушку. Оказалось, это строение незаконно. Почему оно до сих пор не снесено? Освободившееся место может занять законный нестационарный торговый объект.
Кстати, мэрия завершает торги на 100 млн рублей, полученных Липецком дополнительно в качестве приза за успехи в работе этого года. На эти деньги появятся новые дороги, в том числе на улицах частного сектора. В списке – 11 улиц, среди них Талалихина, Невского, Фанерная, Ульяны Громовой, отрезок по Белана от Стаханова до Меркулова. Также впервые городская администрация начала торги по ремонтам объектов улично-дорожной сети, запланированным на следующий год. А это – 22 дороги, на которые выделены более 700 млн рублей.
Однако в присутствии депутатов чиновники выглядят менее уверенными. Так, на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета депутаты так и не поняли, что будет со старой веткой моста у Новой Жизни. Его нужно срочно ремонтировать, но на это в бюджете нет средств. Чиновники даже допускают возможность демонтажа старого путепровода, хотя его новую ветку построили как раз для того, чтобы ликвидировать постоянные пробки на автомобильном мосту через железнодорожные пути. Поэтому пока «В мэрии Липецка размышляют над судьбой старого виадука у поселка Новая Жизнь».
«Налоговики требуют банкротства фирмы, благоустраивавшей сквер у Комсомольского пруда». ООО «Доминант» известна липчанам, как организация, которая больше навредила этому месту, чем навела в нем порядок, хотя и получила за работу 61,8 млн рублей. В рамках гарантийных обязательств МКУ «Управление строительства Липецка» направила претензии компании «Доминант», предложив в добровольном порядке устранить замечания. Но фирма не согласилась добровольно устранить замечания. Поэтому еще в мае долги «Доминанта» мэрия передала другой строительной организации, ООО ГК «Солидарность». Согласно договору цессии, ГК «Солидарность» имеет право взыскать сумму ущерба с фирмы «Доминант». В счет стоимости уступаемого права требования ГК «Солидарность» взяла на себя обязательства до 30 сентября этого года устранить выявленные недостатки в сквере у Комсомольского пруда.
Интересно, что липчане увидят 30 сентября, если подрядившаяся исправить брак новая компания, кажется, в сквере у Комсомольского пруда еще не появлялась?
Тем временем прямо напротив областного управления ФСБ «На улице Советской в Липецке разрушается подпорная стенка». В мэрии GOROD48 сообщили, что перекладка стены оценена в 220 тысяч рублей, и что ее ремонт запланирован на осень.
А вот и «Эксклюзив GOROD48: первый пуск нового фонтана у «Звездного». Вечером в четверг строители впервые запустили полную версию шоу, которое способен создавать фонтан. Специалисты проверили корректность одновременной работы светового и музыкального оборудования в ее сочетании с танцующими струями воды. Первой отработанной композицией стал вальс Арама Хачатуряна из фильма «Маскарад».
«Репертуар» нового фонтана в первое время будет состоять из 14 композиций. Это классика и мировые хиты: «Времена года. Зима» Антонио Вивальди, «The Show must go on» Queen, «Трава у дома» группы «Земляне», «Skyfall» Adele. Говорят, что на его открытие приедет председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф (банк стал спонсором строительства).
Ну и ну!
«Полетят ли самолеты из Липецка в Египет? Первые рейсы запланированы на сентябрь». Да-да, то, о чем годами говорил предыдущий глава региона Олег Королев, наконец-то может произойти. Первый рейс из Липецка в Шарм-Эль-Шейх намечен на 15 сентября, в Хургаду – на 20 сентября.
А пока липчане летают по дорогам на автомобилях. 24 августа мы сообщили, что «Задержан липецкий лихач, не оплативший 185 штрафов на сумму 194 тысячи рублей». Мужчине грозит не только уплата многотысячного долга в двукратном размере, но и лишение водительских прав на длительный срок.
«Сотрудник Генеральной прокуратуры» лишил жителя Липецкой области 900 000 рублей». Конечно, это был ненастоящий полковник. Который развел очередного разиню. Мошенник общался с жертвой нескольких дней, давал инструкции на оформление кредитов и перечисление денежных средств на «безопасные банковские ячейки».
Еще в рубрике
27.06.2021 08:00Неделя 48