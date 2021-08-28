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29 минут назад
В поезде «Анапа — Екатеринбург» умерла девочка
Девочка в возрасте 13 лет умерла в поезде, следовавшем по маршруту Анапа — Екатеринбург. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, девочка-подросток с ДЦП ехала вместе с родителями. За несколько часов до подъезда к Каменску-Уральскому девочке стало плохо, и она скончалась.
Признаков насильственной смерти на теле ребенка обнаружено не было. Следователи совместно с представителями Уральской транспортной прокуратуры устанавливают обстоятельства трагедии. В ближайшее время будут раскрыты детали инцидента
По предварительным данным, девочка-подросток с ДЦП ехала вместе с родителями. За несколько часов до подъезда к Каменску-Уральскому девочке стало плохо, и она скончалась.
Признаков насильственной смерти на теле ребенка обнаружено не было. Следователи совместно с представителями Уральской транспортной прокуратуры устанавливают обстоятельства трагедии. В ближайшее время будут раскрыты детали инцидента