В России

29 минут назад

В поезде «Анапа — Екатеринбург» умерла девочка

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Девочка в возрасте 13 лет умерла в поезде, следовавшем по маршруту Анапа — Екатеринбург. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, девочка-подросток с ДЦП ехала вместе с родителями. За несколько часов до подъезда к Каменску-Уральскому девочке стало плохо, и она скончалась.

Признаков насильственной смерти на теле ребенка обнаружено не было. Следователи совместно с представителями Уральской транспортной прокуратуры устанавливают обстоятельства трагедии. В ближайшее время будут раскрыты детали инцидента
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