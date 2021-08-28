В России
46 минут назад
Блогера ждёт суд за распространение фейков о разработке вакцины от ковида
Мужчине грозит наказание от крупного штрафа до ограничения свободы
Владелец одного из YouTube-каналов предстанет перед судом в Санкт-Петербурге за распространение ложных сведений, касающихся разработки вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
Блогер пугал аудиторию тем, что прививка от ковида грозит смертью, не имея на это никаких оснований. Так, в апреле 2020 года на канале "Крамола" в социальных сетях мужчина разместил видеоролик, в котором сообщались заведомо ложные сведения о разработке и применении на территории России вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Он утверждал, что ее использование приводит к смерти. "Выводы следствия о недостоверности опубликованных Мысливцом данных основываются на совокупности доказательств, в том числе на документах, полученных от органов здравоохранения", - пояснили в СК. Из них следует, что на момент выхода видеоролика разработка вакцин только началась, какие-либо клинические испытания еще не проводились. "Вместе с тем следствию были предоставлены полученные впоследствии подробные результаты клинических исследований, которые подтверждают, что разработанные в России вакцины не несут опасности для здоровья человека", - сообщили в СК.
Блогер полностью признал вину и пояснил, что хотел увеличить число просмотров на своем канале, поэтому распространил ложные сведения.
Блогер пугал аудиторию тем, что прививка от ковида грозит смертью, не имея на это никаких оснований. Так, в апреле 2020 года на канале "Крамола" в социальных сетях мужчина разместил видеоролик, в котором сообщались заведомо ложные сведения о разработке и применении на территории России вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Он утверждал, что ее использование приводит к смерти. "Выводы следствия о недостоверности опубликованных Мысливцом данных основываются на совокупности доказательств, в том числе на документах, полученных от органов здравоохранения", - пояснили в СК. Из них следует, что на момент выхода видеоролика разработка вакцин только началась, какие-либо клинические испытания еще не проводились. "Вместе с тем следствию были предоставлены полученные впоследствии подробные результаты клинических исследований, которые подтверждают, что разработанные в России вакцины не несут опасности для здоровья человека", - сообщили в СК.
Блогер полностью признал вину и пояснил, что хотел увеличить число просмотров на своем канале, поэтому распространил ложные сведения.