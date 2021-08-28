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53 минуты назад
Россиянка покалечилась в самолете из-за турбулентности
Россиянка, летевшая из Москвы в Геленджик, получила травму из-за турбулентности
Россиянка, летевшая из Москвы в Геленджик, получила трпавму в самолете из-за сильной турбулентности. Об этом сообщает РИА ФАН.
Как уточняет источник, инцидент произошел в четверг, 26 августа. В полете 42-летняя женщина пожаловалась на болевые ощущения в области ребер и затрудненное дыхание.
Командир воздушного судна обратился к диспетчеру для вызова бригады скорой помощи после прибытия в пункт назначения. В настоящий момент точное состояние пострадавшей неизвестно.
Московская межрайонная транспортная прокуратура получила информацию о происшествии для принятия последующих мер.
Как уточняет источник, инцидент произошел в четверг, 26 августа. В полете 42-летняя женщина пожаловалась на болевые ощущения в области ребер и затрудненное дыхание.
Командир воздушного судна обратился к диспетчеру для вызова бригады скорой помощи после прибытия в пункт назначения. В настоящий момент точное состояние пострадавшей неизвестно.
Московская межрайонная транспортная прокуратура получила информацию о происшествии для принятия последующих мер.