В России

53 минуты назад

Россиянка покалечилась в самолете из-за турбулентности

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Россиянка, летевшая из Москвы в Геленджик, получила травму из-за турбулентности

Россиянка, летевшая из Москвы в Геленджик, получила трпавму в самолете из-за сильной турбулентности. Об этом сообщает РИА ФАН.

Как уточняет источник, инцидент произошел в четверг, 26 августа. В полете 42-летняя женщина пожаловалась на болевые ощущения в области ребер и затрудненное дыхание.

Командир воздушного судна обратился к диспетчеру для вызова бригады скорой помощи после прибытия в пункт назначения. В настоящий момент точное состояние пострадавшей неизвестно.

Московская межрайонная транспортная прокуратура получила информацию о происшествии для принятия последующих мер.
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