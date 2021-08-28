В Липецкой области сухо и до +30

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-21 градус тепла, что на 5-6 градусов выше нормы

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от +10 до +15 градусов, днем будет от +25 до +30 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем будет от +27 до +29 градусов.



День 29 августа стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 3 градуса тепла.



