Погода в Липецке

56 минут назад

В Липецкой области сухо и до +30

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В Липецкой области сухо и до +30

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-21 градус тепла, что на 5-6 градусов выше нормы

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от +10 до +15 градусов, днем будет от +25 до +30 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем будет от +27 до +29 градусов.

День 29 августа стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 3 градуса тепла. 

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Комментарии (1)

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Максик

28 минут назад
Лучше бы наступила зима , навалило бы снега , да ударили бы морозы... Надоела эта ваша жара и лето тоже!!
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