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сегодня, 11:32

В Липецке убили собаку, надев ей пластиковый пакет на голову

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#жестокое обращение с животными
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В Липецке убили собаку, надев ей пластиковый пакет на голову

О жестоком убийстве собаки рассказала липчанка  в соцсетях

Липчанка в соцсетях опубликовала пост об убийстве собаки на улице Мичурина и опубликовала фото мертвого животного с пакетом на голове. По словам липчанки, собака не была бродячей, «...никого не обижала если только гавкала по утрам, защищала свой двор, что свойственно собакам». В комментариях она объяснила, что собаке надели на голову пакет, и она задохнулась. 

«Под утро собака выла. Конечно, ни кто не придал значения этому, как и я. Но утром я обнаружила животное убитое. На пакете есть следы сопротивления, собака рвала пакет когтями…», написала Светлана Мороз.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту жестокой расправы над животным на улице Мичурина в полицию пока никто не обращался.

Фото: vk.com

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#жестокое обращение с животными
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Комментарии (12)

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Разветка

52 секунды назад
Потому что в приемник их сейчас не забирают, а этих бездомных собак развелось на одном соколе возле детсада 38 стая за детей страшно, правильно пора брать все в свои руки
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Липчанка

6 минут назад
Люди, вы хуже зверей..
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Увы

7 минут назад
Живём в страшное время.
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следствие ведут Колобки

14 минут назад
По комментариям понятно , что собаку никому не жаль... Интересно , а если эта была не собака , а человек , допустим , чтобы вы тогда написали в своих комментариях , вам было жаль или тоже нет?!..
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Маруся

26 минут назад
М-да... "Люди" сейчас злобные , ненавистные , для * , что в туалет сходить... Вот поэтому я и люблю зверей , чем "людей"!!
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Зоошиза

31 минуту назад
опять расфантазировалась. На помойке копалась и пакет на голову нацепился
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не убедил

34 минуты назад
Афигеть, а где в новости про 9-тиэтажку? На фото вроде забор частного дома.
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Против садизма

34 минуты назад
Афигеть, а сколько ты сможешь сожрать за месяц?В тебе то килограммов небось больше будет?
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кот

38 минут назад
Очень хороший комментарий о том ,что в пресс-службу ни кто не обращался.Разместите свое обращение в полицию,собаку конечно жалко,но чтобы такое не повторялось обращаться нужно по адресу.Да и вряд ли собака не справилась бы с пакетом из целлофана,тут что то другое.
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Афигеть

43 минуты назад
Огромная собака. Живет в 9 этажке. Такая за месяц может сьесть 30 детей.
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