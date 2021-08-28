В Липецке убили собаку, надев ей пластиковый пакет на голову

О жестоком убийстве собаки рассказала липчанка в соцсетях

Липчанка в соцсетях опубликовала пост об убийстве собаки на улице Мичурина и опубликовала фото мертвого животного с пакетом на голове. По словам липчанки, собака не была бродячей, «...никого не обижала если только гавкала по утрам, защищала свой двор, что свойственно собакам». В комментариях она объяснила, что собаке надели на голову пакет, и она задохнулась.«Под утро собака выла. Конечно, ни кто не придал значения этому, как и я. Но утром я обнаружила животное убитое. На пакете есть следы сопротивления, собака рвала пакет когтями…», написала Светлана Мороз.

Фото:

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту жестокой расправы над животным на улице Мичурина в полицию пока никто не обращался.