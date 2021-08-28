Происшествия

42 минуты назад

Жительница Задонска стала жертвой мошенницы-риэлтора

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#мошенничество
Жительница Задонска стала жертвой мошенницы-риэлтора

Женщина отдала деньги за покупку дома, но ни дома в собственность, ни денег назад не получила

Отделом по расследованию преступлений ОМВД России по Задонскому району возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Задонского района проживающей в Ростовской области по факту совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
 
Во время  предварительного следствия установлено, что подозреваемая весной 2021 года получила от 33-летней жительницы Задонского района деньги в сумме 1 660 000 рублей для проведения сделки по покупке дома, которые она перевела на расчётный счёт подозреваемой,  о чём была составлена соответствующая расписка. 

- Со слов потерпевшей злоумышленница оказывала платные юридические услуги и подозрений не вызвала. Риэлтор, ссылаясь на ковидные ограничения и опасность заражения, предложила свои услуги по проведению сделки купли-продажи дома без участия покупателя. Однако, каждый раз долгожданная сделка откладывалась. Через 5 месяцев женщина обратилась в ОВД. Кроме того, по имеющейся информации риэлтор за истекший период времени продала своё жильё в Задонском районе и переехала в Ростовскую область. В обстоятельствах несостоявшейся сделки разбирается следствие, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

Мошеннице, в случае доказанности ее вины грозит лишение свободы на срок до 10 лет.


266
#мошенничество

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