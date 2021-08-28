Липчане стали меньше покупать продукты и больше – непродовольственные товары

167 миллиардов 884,8 миллиона рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-июле.

По сравнению с семью месяцами прошлого года он вырос в сопоставимых ценах на 6%, сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения торговый розничный оборот составил 148,8 тысячи рублей.



Продажа непродовольственных товаров преобладала – на долю этих трат пришлось 50,9% оборота.



Всего на непродовольственные товары липчане потратили 85 миллиардов 451,5 миллиона рублей – на 14,7% больше, чем в январе-июле 2020 года. На продуктах питания жители липецкой области, напротив, старались экономить – розничная торговля продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями составила 82 миллиарда 433,3 миллиона рублей, что на 1,9% меньше прошлогоднего. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,1% от оборота розничной торговли.



