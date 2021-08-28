Общество

сегодня, 09:58

Липчане стали меньше покупать продукты и больше – непродовольственные товары

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#статистика
Липчане стали меньше покупать продукты и больше – непродовольственные товары

167 миллиардов 884,8 миллиона рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-июле. 

По сравнению с семью месяцами прошлого года он вырос в сопоставимых ценах на 6%, сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения торговый розничный оборот составил 148,8 тысячи рублей. 

Продажа непродовольственных товаров преобладала – на долю этих трат пришлось 50,9% оборота. 

Всего на непродовольственные товары липчане потратили 85 миллиардов 451,5 миллиона рублей – на 14,7% больше, чем в январе-июле 2020 года. На продуктах питания жители липецкой области, напротив, старались экономить – розничная торговля продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями составила 82 миллиарда 433,3 миллиона рублей, что на 1,9% меньше прошлогоднего. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,1% от оборота розничной торговли.

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#статистика

Комментарии (2)

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Гость.

32 минуты назад
А вы цены на непродовольствеые товары видели? Древесина 24-26 за куб, металлолом 20-26 за тонну. А что тогда говорить за какое нибудь изделие или технику? Вот и приходится ущемлять себя в продуктах купить или построится.
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Сергей

39 минут назад
Все по заветами единой россии.... Нужно меньше есть как сказал один депутат
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