Коронавирус в России: «да» - учебному году в очном формате

Учебный год начнется в очном формате, учителя смогут преподавать без масок. Лечение коронавирусных больных подорожало.

Число выявленных зараженных новым вирусом в России продолжает снижаться, оно опустилось ниже отметки в 20 тысяч – на этой неделе оно колебалось от 18,8 тысячи до 19,6 тысячи случаев. Но ситуация остается напряженной, количество смертей остается высоким – в четверг, 26 августа зарегистрирован новый антирекорд смертности, 820 летальных случаев. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 96 989 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 6 844 049 человек, умерли 180 041 человек.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, уже меньше 220 человек в день – с понедельника по пятницу регистрировалось от 215 до 219 заразившихся. Число летальных случаев составило 1367 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 46 019 случая новой коронавирусной инфекции, 39 309 человек выздоровели.



Стабилизация с тенденцией к снижению приходит на смену очередному подъему заболеваемости. Вакцинация, которая в последние недели шла все активнее, помогает этому процессу. Однако медики призывают быть внимательными и не игнорировать меры безопасности: 19 тысяч заболевших в сутки – серьезная цифра, отметил на встрече с журналистами заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. К тому же наступает осень - традиционный сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями, когда коллективный иммунитет «проседает». «Так что многое будет зависеть от того, насколько население готово пройти вакцинацию от гриппа, а в идеале и от пневмококковой инфекции», - заключил Горелов.



При снижении числа заразившихся смертность остается высокой, 85% приходятся на пожилых, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко: «Мы видим, что в структуре, в том числе, летальных исходов 85% - это лица старше 60 лет», - передают его слова РИА Новости. Чуть позже помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал журналистам, что рост смертности из-за коронавирусной инфекции, который наблюдается в России в последнее время, может быть связан с распространением дельта-штамма коронавируса, который быстро вызывает тяжелые осложнения. При том, тяжелые осложнения существенно реже встречаются у тех, кто прошел вакцинацию. А вот коллективный иммунитет еще не появился – для этого недостаточно привитых людей. Как пояснил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, цифра привитых должна быть около 80%, передает ТАСС. Президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова предупредила, выступая на всероссийской конференции «Время жить» - процент заболевших детей начал увеличиваться: по данным ВОЗ, отметила педиатр, в группе младше четырех лет с января 2020 до июля 2021 года их доля выросла в два раза, а в группе 5-14 лет - более чем в три раза.



Очередного подъема заболеваемости можно ожидать с началом учебного года – так считает бывший главный санитарный врач, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает ТАСС. Это связано с возвращением в школы детей, их учителей: «Новый учебный год - 16, почти 17 миллионов школьников сядут за парты, это немедленно повлияет на эпидситуацию, что, собственно, каждый год и происходит». При том, Минздрав может улучшить прогноз, если россияне будут активнее прививаться от COVID-19. Так, сейчас в ведомстве предполагают, что по расчетам Фонда обязательного медицинского страхования на финансирование медпомощи заболевшим ковидом во второй половине 2021 года может потребоваться 111,4 миллиарда рублей – если за этот период активных случаев заражения будет более 3,9 миллиона, причем каждому пятому потребуется госпитализация. «Прививки не только снижают вероятность заболеть, но и тяжесть протекания болезни и необходимость в высокозатратном стационарном лечении», - заявили в Минздраве. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования также посчитал среднюю стоимость лечения пациентов с COVID-19: на лечение одного больного COVID-19 в 2021-м в среднем уходит 135,4 тысячи рублей. При этом в 2020 году на это требовалось около 115 тысяч, передают РИА Новости.



Вакцинация не только помогает коллективному иммунитету, она позволит замедлить мутации – это предположение высказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. «Чем больше вирусов, тем больше вероятность новых мутаций», - сказал он. Единственный способ быстро предотвратить появление новых вариантов коронавируса - вакцинировать 80-90% населения планеты, считает Жемчугов. Минздрав в обновленных рекомендациях по порядку проведения прививочной кампании от коронавируса официально разрешил использовать «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет, для ревакцинации и для переболевших COVID-19. В свою очередь, вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с РБК представил уже полученную статистику – в странах, где после вакцинации от SARS-CoV-2 сформировался коллективный иммунитет, значительно снизилось число тяжелых и летальных случаев. И даже при росте заболевших (из-за появления новых штаммов) прошедшие вакцинацию будут переносить коронавирус легче, чем непривитые граждане



В России вакцинация также дает свои результаты. Это отметил инфекционист Роспотребнадзора Александр Горелов. Число случаев уже уменьшается, а в целом фаза стабилизации может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости. Сейчас эксперты назвали оптимальные сроки вакцинации еще для одной уязвимой группы – беременных. Прививку таким женщинам лучше сделать или заранее, на этапе планирования, или уже после 22 недель, заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталья Долгушина. Однако принуждение к прививке любых групп населения может вызвать дискредитацию саму идею вакцинации, считает главврач Коммунарки Денис Проценко, передает ТАСС. Потому сегодня нужны не только технологии, которые позволяют создавать вакцины, но и серьезная просветительская работа с населением. «Спасать людей мы можем только осознанно, а не угрозами», - уверен он.



Ученые и изобретатели работают не только над прививками. С начала пандемии Роспатент выдал более 300 патентов на разработки, связанные с новым заболеванием. По словам руководителя Роспатента Григория Ивлиева, это тест-системы, лекарственные препараты и медицинские изделия, а наибольший рост по числу заявок на патенты в 2020-2021 годах приходится именно на сферы медицины и фармакологии.



Отдыхать пока еще лучше дома – по словам бывшего главного санитарного врача, ныне первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, риск заболеть в отпуске в Турции почти в два раза выше, чем в России – из-за того, что эпидпроцесс в Турции сейчас идет интенсивнее. «Отрыв между [Россией и] Турцией: 7 228 [заболевших] на 100 тысяч, у нас - 4 623», - передает его слова ТАСС. По его мнению, лучшей альтернативой будет отдохнуть на своем загородном участке или в путешествии по России.



Учебный год начнется в очном формате – в Минпросвещения надеются, что так он и пройдет в нынешнем году. «Мы очно начинаем учебный год и надеемся, что он очно и будет проходить», - сказал в эфире телеканала «Россия-24» глава министерства Сергей Кравцов. Санитарные ограничения предлагают разрешать вводить самим главам регионов, исходя из эпидобстановки на местах. Школьным учителям предложили привиться от коронавирусной инфекции. «Но эта процедура добровольная», - заявил Кравцов в эфире. Федеральных рекомендаций для учителей по ношению масок нет, надо решать на местах. К работе в очном формате готовы и вузы, но при необходимости могут перейти на дистанционное обучение. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подготовке системы высшего образования к новому учебному году, сообщается на сайте правительства РФ. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отметил – с ректорами провели отдельную работу по вакцинации студентов: «Что касается доступа к инфраструктуре, лабораториям, практикумам и посещений лекционных занятий - мы провели большую работу с ректорами, неоднократно рассказали и объяснили, что вне зависимости от вакцинации студенты имеют право посещать занятия, ходить в спортивные залы и бассейны и, самое главное, заселяться в общежития», - передает его слова ТАСС. Российские высшие учебные заведения не могут не допустить к занятиям не привитых от коронавирусной инфекции учащихся. При этом для всех студентов должна проводиться широкая разъяснительная работа относительно вакцинации.



